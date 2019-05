Allgemein | STAR NEWS

Liebes-Urlaub in St. Tropez: Lena Gercke turtelt mir Dustin Schöne

Nach ihrem gemeinsamen Besuch der Filmfestspiele in Cannes gönnen sich das Model Lena Gercke (31) und ihr Freund, der Werbefilm-Regisseur Dustin Schöne (33), nun einen Liebesurlaub in St. Tropez. Wie verliebt die beiden bei ihrem Kurztrip wirken, zeigen Fotos, die 'BILD' vorliegen.

Lena Gerke macht kein Geheimnis aus ihren Gefühlen

Auf den Bildern sieht man das Paar Arm in Arm beim Spaziergang durch die Innenstadt, hinterher gab es noch ein Eis für die Turteltauben. Lena trägt ein bauchfreies, weißes Top unter einer schwarzen Lederjacke und eine blaue Jeans, auch Dustin hat ein weißes T-Shirt an. Beim gemeinsamen Mittagessen in einem Restaurant konnten die beiden ihre Hände nicht voneinander lassen. Beobachtern zufolge tauschten die beiden immer wieder heiße Küsse aus und streichelten sich zärtlich.

Gerüchte gehören der Vergangenheit an

Fotos, die endlich alle Gerüchte aus dem Weg räumen, die noch vor wenigen Wochen kursierten: Lena Gercke wurde eine Affäre mit Tennisstar Alexander Zverev nachgesagt. Die beiden spielten im Vorfeld der BMW Open in München ein Promi-Doppel und wirkten dabei äußerst vertraut. Beide beteuerten damals, dass sie lediglich gute Freunde seien und das scheinen nun auch die neuen Fotos von Lena und Dustin zu beweisen.

Schon Anfang des Jahres posteten beide Bilder von ihren Urlauben in Dubai, Monaco und den Malediven. Damals waren sie aber angeblich noch Single. Erst im April hatten Lena Gercke und Dustin Schöne ihre Beziehung offiziell gemacht. Und genießen sie nun offenbar umso mehr…

