Allgemein | STAR NEWS

Liebes-Hammer: Harry Styles und Emily Ratajkowski knutschend in Tokio

DE Showbiz - Die Nachricht schlug am Wochenende ein wie eine Bombe: Ist Harry Styles (29) mit Emily Ratajkowski (31) zusammen? Zumindest wurden der Sänger ('Watermelon Sugar') und das Model in Tokio gesehen, wie sie sich heftig knutschen. Das Internet steht kopf.

"Leidenschaftliche Küsse"

Es scheint so, als hätten die beiden ihre letzten Beziehungen erfolgreich hinter sich gelassen. Harry trennte sich im November von seiner Freundin, Regisseurin Olivia Wilde (39), Emily reichte im Juli die Scheidung von ihrem Mann Sebastian Bear-McClard ein, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat. Zuletzt war sie mit Comedian Pete Davidson sowie dessen Kollegen Eric André in Verbindung gebracht worden — und jetzt also mit dem ehemaligen One-Direction-Sänger. Wo genau die verräterischen Bilder aus der japanischen Hauptstadt entstanden, ist nicht bekannt, aber die 'Daily Mail' erwischte die beiden, wie sie sich auf offener Straße "leidenschaftlich" küssten.

Was läuft zwischen Harry Styles und Emily Ratajkowski?

Weder von Harry Styles noch von Emily Ratajkowski gibt es bislang einen offiziellen Kommentar zu den Fotos, die sich am Wochenende wie ein Lauffeuer verbreiteten. Der Musiker befand sich zum Zeitpunkt der Aufnahmen im Rahmen seiner 'Love On Tour '-Tour in Tokio, wo er am Freitag und Sonnabend zwei Konzerte gab. Jetzt gönnt sich der Star, der schon länger on the road ist, erst einmal eine Pause, bis es Mitte Mai in Dänemark weitergeht.

Ging für den Sänger womöglich ein Traum in Erfüllung? Vor acht Jahren hatte Harry in einem Interview von Emily geschwärmt und sie als seinen "Celebrity Crush" bezeichnet. Ein Insider hat derweil gegenüber der 'Daily Mail' ausgeplaudert, dass die beiden aneinander wohl schon ein Weilchen kennen. So hätten sie "schon einige Zeit abseits der Öffentlichkeit" miteinander verbracht. Da kann man Emily Ratajkowski und Harry Styles nur alles Gute wünschen.

Bild: Faye's Vision/Cover Images