Harry Styles: Persönliche Einladung für Wimbledon-Star

DE Showbiz - Wer hätte das gedacht? Statt sich wie geplant ein Konzert ihres Lieblings Harry Styles (29) anzuschauen, sorgte Elina Svitolina für eine kleine Sensation in Wimbledon. Die Tennisspielerin aus der Ukraine steht am Dienstag (11. Juli) im Viertelfinale des prestigeträchtigen Turniers.

Elina Svitolina siegt und siegt

Damit hatte die Ukrainerin offenbar nicht gerechnet, denn sie hatte Karten, um sich am vergangenen Sonnabend den Auftritt des Sängers in Wien anzusehen. Doch nachdem sie am Vortag des Gigs ihre Kontrahentin Sofia Kenin schlug, musste sie ihren Aufenthalt in London verlängern. Das Dilemma wurde über den offiziellen Instagram-Account des Turniers verbreitet, wo es dem Musiker auffiel, der sich umgehend zu Wort meldete. "Herzlichen Glückwunsch", schrieb der einstige One-Direction-Star und lud die Sportlerin anschließend ein, sich eines seiner anstehenden Konzerte anzusehen: "Wir haben noch vier Shows übrig, du bist willkommen, such dir eine aus. Viel Glück für den Rest des Turniers. H."

Letzte Gelegenheit für Harry Styles

Die Tickets für den Gig von Harry Styles in Wien sind übrigens nicht verfallen, denn Elina gab sie an zwei Landsleute weiter, nachdem sie auf Instagram geschrieben hatte, dass sie nicht selbst gehen konnte. Anna Tilniak und ihr Sohn David freuten sich über den unerwarteten Konzertbesuch und schrieben anschließend ebenfalls auf Social Media: "Ich hatte keine Pläne für Sonnabend und dann hatte das Universum etwas für uns vorbereitet!"

Sollte Elina Svitolina übrigens weiterhin erfolgreich sein in Wimbledon, schließt sich das Fenster, in dem sie Harry Styles noch sehen kann — dessen Tour endet Ende der kommenden Woche. Gut möglich aber, dass ein Titelgewinn sie darüber hinwegtrösten würde.