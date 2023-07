Allgemein | STAR NEWS

Größte Erfahrung seines Lebens: Harry Styles beendet seine Welttournee

DE Showbiz - Harry Styles (29) hat es geschafft. Am Wochenende beendete der Sänger ('As It Was') seine Welttournee. Zwei Jahre spielte der Star vor ausverkauften Häusern und in riesigen Arenen, in denen ihm verzückte Fans mit Federboas zujubelten.

“Es war mir ein absolutes Vergnügen”

Am Samstag (22. Juli) war dann mit ‘Love on Tour’ im italienischen Reggio Schluss mit allem und der Star brauchte ein bisschen Zeit, um sich zu sammeln und seinen Anhänger*innen zu danken. “Es war die größte Erfahrung meines Lebens", schwärmte der Brite zwei Tage später und postete ein Bild, auf dem er sich vor dem Publikum verbeugt. "Danke an meine Band und die ganze Crew, die die letzten Jahre so besonders gemacht haben. Es war mir ein absolutes Vergnügen.” Er wusste aber auch, wer diese Tour so besonders gemacht hat: "An alle, die gekommen sind, um uns spielen zu sehen, danke. Ich fühle mich so unglaublich satt und glücklich, und das verdanke ich nur euch. Ihr habt mir Erinnerungen geschenkt, die ein Leben lang halten werden, mehr als ich mir je hätte erträumen können."

Harry Styles appelliert an seine Fans

Harry Styles schloss seinen Beitrag mit den Worten: "Danke für eure Zeit, eure Energie und eure Liebe. Es war mir eine Ehre, für euch zu spielen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Passt auf euch auf, wir sehen uns wieder, wenn die Zeit reif ist.” Das wird wohl noch eine Weile dauern, denn erst einmal müsste der Musiker ein neues Album auf den Markt bringen. Und wahrscheinlich braucht nach diesen 169 Konzerten, die er in den vergangenen zwei Jahren gab, auch erstmal eine Pause. Seine Tour stand im Zeichen von Liebe und Toleranz und so war klar, dass er seinen Fans dies auch noch auf dem Weg mitgeben wollte: "Behandelt Menschen mit Freundlichkeit.” Zum Schluss gab es von Harry Styles noch eine Liebeserklärung: “Ich liebe euch mehr, als ihr jemals wissen werdet."