Allgemein | STAR NEWS

Harry Styles: Ganz besondere Gäste beim Konzert in Warschau

DE Showbiz - Eine großzügige Geste von Harry Styles (29): Als der Sänger ('As It Was') am Wochenende ein Konzert in Warschau gab, waren im Publikum auch drei besondere Gäste, die der Sänger eingeladen hatte.

"Eine Herausforderung, unser Land zu verlassen"

Maryna, ihre 13-jährige Tochter Daria und ihre Freundin Daria Kathina waren im letzten Jahr vor der russischen Invasion in der Ukraine geflüchtet und leben jetzt im schlesischen Sosnowiec. Harry hatte sich mit dem International Rescue Committee (IRC) zusammengetan und die drei zu seinem Konzert in der polnischen Hauptstadt eingeladen. Im Warschauer Nationalstadion erklärte Maryna: "Seit wir gezwungen waren, im vergangenen Jahr unser Zuhause in der Ukraine zu verlassen, war es eine Herausforderung, uns an das Leben in einem neuen Land zu gewöhnen, ganz besonders für meine Tochter Daria und meinen zehnjährigen Sohn."

Harry Styles hilft

Sie sei Harry Styles so dankbar, erklärte Maryna weiter, "und natürlich dem IRC, welches mich dabei unterstützt hat, meine Traumkarriere hier in Polen zu verfolgen und welches uns nun die Gelegenheit gibt, für einen Abend unsere Sorgen zu vergessen und stattdessen bei diesem Konzert zu singen und zu tanzen." Maryna und ihre Kinder mussten im Juli 2022 ihre Heimatstadt Mykolajiw verlassen. Jetzt lässt sie sich zur Straßenbahn-Fahrerin ausbilden. Am Mittwoch und Donnerstag ist Harry Styles übrigens in Frankfurt zu Gast, anschließend geht es weiter nach Wien.