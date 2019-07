Allgemein | STAR NEWS

Lena Gerke über die Schattenseiten des Model-Daseins

Lena Gercke (31) hat eigentlich alles: Eine Modelkarriere, ein eigenes Modelabel, einen Moderatorenjob und nach einem Beziehungsaus im letzten Jahr mit Werbefilm-Regisseur Dustin Schöne (34) auch noch einen tollen Freund an ihrer Seite.

"Wem es nicht gefällt, muss sich das nicht angucken"

Fast scheint es, als würde im Leben der ehemaligen Gewinnerin von 'Germany's Next Topmodel' alles perfekt sein. Doch natürlich hat jedes Leben seine Schattenseiten, wie Lena Gercke gegenüber 'stylebook.de' verrät. Der Stein des Anstoßes: Social Media, besonders wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist. Nicht jeder ist begeistert von den Postings, die die blonde Schönheit auf Instagram hochlädt. "Ich stehe dazu, was ich poste und mache. Leute, denen das nicht gefällt, müssen sich das nicht angucken. Es ist Meinungsfreiheit. Man kann nicht jedem gefallen, auch ich mache Fehler, das gehört dazu."

Lena Gercke hat dazugelernt.

Doch dieser lässige Umgang fiel ihr nicht immer leicht, gesteht Lena: "Es gab auch Zeiten, in denen alles sehr geballt kam und ich sehr viel Hass abbekommen habe, auch von Printmedien." Diese Zeiten haben sie jedoch geprägt. "Das war für mich eine prägende Zeit und seitdem berührt mich das alles nicht mehr so sehr." Kein Zweifel, in den Zeiten von Social Media brauchen Models ein dickes Fell — auch Lena Gercke.

