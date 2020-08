Allgemein | STAR NEWS

Lena Gercke: So trägt sie ihre Zoe immer bei sich

DE Showbiz - Lena Gercke (32) ist vor knapp einem Monat Mutter geworden, als sie die kleine Zoe auf die Welt brachte. Vater ist Lenas Freund Dustin Schöne. Mama und Papa versuchen ihr Privatleben so privat wie möglich zu halten, doch ab und zu lässt sich Lena hinreißen, etwas über ihr Familiendasein zu posten.

Schwarzweiß ist am Schönsten

Das hat sie nun auf Instagram getan, indem sie ein schwarzweißes Bild hochgeladen hat. Darauf zu sehen ist ihre untere Gesichtshälfte und ihr Dekolleté. Am unteren rechten Bildrand ist eine kleine, noch etwas schrumpelige Hand zu sehen – zweifellos die ihrer erst einen Monat alten Tochter. Um Lenas Hals baumelt eine goldene Kette, an die der Name Zoe gehängt ist. Solch ein putziges Foto geht an der Social-Media-Gemeinde natürlich nicht spurlos vorbei.

Lena Gercke kann sich vor Herzen nicht retten

Sowohl Lenas Fans als auch ihre Kollegen zeigen sich begeistert von dem Foto, das ganz ohne Worte auskommt. Während erstgenannte Gruppe vor allem Herzen postet und die Kette bewundert, schreibt ProSieben-Moderator Steven Gätjen: "Toll. Herzlichen Glückwunsch (...) Großartig. Das Beste." Anna Schürle gestand derweil, den Namen Zoe zu lieben, während Riccardo Simonetti sich direkt an die Kleine wandte und sie wissen ließ, sich über ihre Bekanntschaft zu freuen. Lenas Model-Kollegen Hana Nitsche und Yvonne Schröder posteten Herzchen-Emojis.