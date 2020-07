Allgemein | STAR NEWS

Lena Gercke: Böser Shitstorm von Maskenpflicht-Gegnern

DE German Stars - Lena Gercke (32) geht auf Nummer Sicher. Das Model trägt wie viele andere eine Maske in der Öffentlichkeit, denn es weiß: Die Corona-Pandemie kann jederzeit wieder aufflammen, wenn wir nicht alle an einem Strang ziehen.

Lena Gercke freut sich auf ihr erstes Kind

Schließlich hat die schöne Blondine gleich doppelt Grund, auf ihre Gesundheit und die anderer zu achten: Sie und ihr Freund, der Regisseur Dustin Schöne (35) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die einstige Gewinnerin von 'Germany's Next Topmodel' gibt regelmäßig Updates auf Social Media. Doch eines dieser Updates hat ihr jetzt ordentlich Ärger mit wütenden Maskengegnern eingebracht. Am Dienstag (30. Juni) hatte das Model ein Foto hochgeladen, auf dem sie mit Maske zu sehen ist.

Maskenpflicht-Gegner pöbeln drauflos

'Kiss Me Another Time' steht auf dem Designerstück, auch wenn Freund Dustin auf dem Bild versucht, sie gerade in dem Moment zu küssen. Mit dem Fotos soll der Verkauf von Lenas Maskenkollektion beworben werden. Doch die Masken-Gegner sind in Deutschland eine lautstarke Gemeinschaft und so ließ das übliche Gepöbel nicht lange auf sich warten. Die Sprüche sind nicht neu: Da werden Maskenträger als Schafe bezeichnet, die blind aller Propaganda folgen. Die werdende Mutter kann es sich mit 2,7 Millionen Followern allerdings erlauben, den Shitstorm auszusitzen. Und fast 100.000 Likes innerhalb eines Tages geben Lena Gercke recht: Masken können Leben retten.