Allgemein | STAR NEWS

Lena Gercke: Baby Nr. 2 ist da

DE Deutsche Promis - Rechtzeitig zum Fest haben sich Lena Gercke (34) und ihr Partner Dustin Schöne (37) ihr schönstes Geschenk selbst gemacht. Das Model und der Regisseur sind wieder Eltern geworden.

"Willkommen in unserem Mädels-Team"

Am Dienstagabend (13. Dezember) teilte die Moderatorin ihre frohe Botschaft mit ihren 3,1 Millionen Followern. Tage zuvor hatten Fans bereits spekuliert, dass ihre Familie bereits zu viert sei, da es plötzlich keine Babybauch-Updates mehr gegeben hatte. Jetzt ist es jedoch offiziell. "Hier ist sie", schrieb die erste Gewinnerin von 'Germany's Next Topmodel' zu einem Schwarzweiß-Foto großer, kleiner und winziger Hände. "Willkommen in unserem Mädels-Team, Baby Lia. Ich bin mehr als nur dankbar für meine Familie." Lena und Dustin haben bereits eine Tochter, Zoe, die im Juli 2020 auf die Welt kam.

Lena Gerckes Kolleg*innen gratulieren

Klar, dass Lena Gerckes Fans wie wild auf den 'Gefällt mir'-Button klickten, und auch Promi-Kolleg*innen gratulierten der frisch gebackenen Zweifach-Mama zuhauf. "Ahhhh, Glückwunsch", kam von Sängerin Lena Meyer-Landrut, während Influencerin Novalanalove schwärmte: "Wundervoll, congratulations." Jasmin Wagner alias Blümchen, die selbst erst vor wenigen Wochen zum ersten Mal Mutter geworden war, schrieb: Willkommen, kleines Wunder!" und Riccardo Simonetti war ebenfalls ganz aus dem Häuschen: "OMG, wie schön. Herzlichen Glückwunsch, euch 4!" gratulierte der Moderator Lena Gercke.

Bild: Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress/picture-alliance/Cover Images