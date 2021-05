Allgemein | STAR NEWS

Lena Gercke: Aus Scham nicht über Corona gesprochen

DE Deutsche Promis - Beunruhigende Worte von Lena Gercke (33) im Clip für ihre YouTube-Reihe 'It's About You'. "Der Start ins neue Jahr war für mich alles andere als ein glücklicher Start", gestand das Model. Der Grund: Die ehemalige Gewinnerin von 'Germany's Next Topmodel' hatte sich mit Corona infiziert.

Nur einmal raus zum Einkaufen

"Mir ging es tatsächlich richtig schlecht", so Lena in ihrer Doku. Ihr Freund Dustin Schöne (35) kann das bestätigen. "Man hat schon echt gemerkt, dass sie damit zu kämpfen hat", erzählte der Regisseur. Erklären kann sich Lena Gercke die Infektion bis heute nicht so ganz, besonders da Dustin verschont blieb, obwohl die beiden ständig zusammen sind: "Wir haben eine Woche, nachdem deine Familie hier war, die positiv waren, einen PCR-Test gemacht und waren beide negativ. Nach der Quarantäne, als wir das negative Ergebnis hatten, war ich für Silvester nur einmal Lebensmittel einkaufen. Das war das einzige, was ich gemacht habe." Sorge hatte Lena vor allem um ihre kleine Tochter Zoe: "Man selbst kriegt das irgendwie schon hin, aber was ist mit einem kleinen Kind?"

Wo hat Lena Gercke sich angesteckt?

Doch warum hat Lena so lange mit ihrer Erkrankung hinterm Berg gehalten? Das Model glaubt, dass mit der Infektion ein Stigma einhergeht. "Ich fürchtete, dass die Leute denken, dass ich unvorsichtig war", erklärte sie ihre Zurückhaltung. "Ich habe zu Dustin immer gesagt, wir müssen schaffen, dass wir uns nicht anstecken. Und dann stecke ich mich an. Es ist so verrückt und ich kann es mir einfach immer noch nicht erklären, wo ich mich angesteckt haben könnte."

Während viele nur von leichten Symptomen gestreift wurden, hatte es Lena auch richtig schlimm erwischt, mit Fieber und Grippe-Symptomen. Die Müdigkeit wollte lange nicht weichen. Fans können allerdings aufatmen: Mittlerweile ist Lena Gercke wieder ganz die Alte.

Bild: Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress/picture-alliance/Cover Images