Lena Gercke: Atemberaubender After-Baby-Body

DE German Stars - Ein Bauch, so flach als habe sie monatelang Bauch-Beine-Po gemacht: Am Mittwoch (22. Juli) überraschte Lena Gercke (32) ihre Fans mit einem ersten Foto nach der Geburt.

"Keine Zeit zum Büglen"

Selbst von einem Model würde man so kurz nach der Entbindung keinen Super-Body erwarten, doch was die einstige Gewinnerin von 'Germany's Next Topmodel' da ihren Fans zeigt, stellt wohl alles in den Schatten. Lässig und bauchfrei hatte die frisch gebackene Mutter ein Selfie inszeniert. Der einzige Hinweis darauf, dass sie vor kurzem erstmals Familienzuwachs zu verzeichnen hatte, ist ihr Kommentar. "Keine Zeit mehr zum Bügeln", schrieb Lena Gercke.

Lena Gercke spaltet die Meinungen

Kein Zweifel, ihre vor kurzem geborene Tochter Zoe, die sie gemeinsam mit ihrem Freund, dem Regisseur Dustin Schöne (35) großziehen wird, nimmt sicher viel Zeit in Anspruch. Doch das hält Mama nicht davon ab, mal schnell lässige Werbung für ihre neue Kollektion LeGer by Lena Gercke zu machen, welche am Freitag erhältlich sein soll. Klar, dass bei so einem perfekten Body kurz nach der Geburt die Meinungen auseinandergehen.

Während die meisten Follower Lena noch einmal gratulieren und ihre Disziplin bewundern, gibt es natürlich auch kritische Stimmen, die der Meinung sind, damit heize das Model nur wieder unrealistische Erwartungen an, ganz schnell wieder zum Traumkörper zurückzufinden. Lena Gercke wird die Kritik wohl verschmerzen.