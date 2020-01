Allgemein | STAR NEWS

Laura Müller: Michael liebt mich nicht wegen meiner Brüste

DE German Stars - Laura Müller (19) ist durch ihre Beziehung zu dem Schlagersänger Michael Wendler (47) erst bekannt geworden. Seit dem Beginn der Beziehung hat sich viel getan. Nun hat sich die brünette Schönheit etwa für den 'Playboy' ausgezogen und strahlt in der Februar-Ausgabe des Kult-Magazins vom Cover.

Alles ist nature

Laura will aber nicht nur, dass Männer sich von den freizügigen Bildern stimuliert fühlen, sondern auch, dass jungen Frauen Mut gemacht wird. Dazu erklärt die Freundin des Musikers gegenüber 'Bild' in Bezug auf Spekulationen, die sie immer wieder lesen musste: "Mir wird ja zum Beispiel oft unterstellt, dass ich eine gemachte Nase hätte. Selbst meine Ohren habe ich angeblich operieren lassen. Ich kann aber sagen: Alles ist nature! Auch meine Brüste und meine Lippen. Das möchte ich auch den jungen Mädchen und Frauen sagen: dass man nicht perfekt oder operiert sein muss. Ich will das nicht verteufeln, aber ich finde es wichtig, dass vor allem junge Frauen wissen: Man sollte sich so akzeptieren, wie man ist. Niemand kann etwas für sein Aussehen."

Laura Müller fühlt sich geliebt

Wahre Worte. Weise Worte. Warme Worte. Denn bei der Liebe gehe es eben nicht (nur) ums Aussehen, und Michael habe sich ganz bestimmt nicht in die 19-jährige brünette Schönheit verliebt, nur weil sie einen perfekten Körper habe, so Laura weiter: "Michael liebt mich zum Beispiel nicht, weil meine Brüste immer perfekt sitzen, sondern weil er mich als Mensch liebt. Aussehen ist nicht alles! Man sollte sich von niemandem klein machen und zu sehr beeinflussen lassen. Stattdessen sollte man viel öfter das tun, was man wirklich liebt." Diese Worte von Laura Müller nehmen sich hoffentlich viele junge Frauen zu Herzen.