Laura Müller ist 20: Das schenkte ihr der Wendler

DE German Stars - Kinder, wie die Zeit vergeht! Jetzt ist Laura Müller bereits 20 Jahre alt und allmählich verstummen die kritischen Stimmen über den Altersunterschied zu ihrem Mann, Schlagersänger Michael Wendler (48, 'Sie liebt den DJ').

Ein ereignisreiches Lebensjahr

Schließlich hat die Influencerin es im vergangen Jahr allen gezeigt: Sie steht auf eigenen Füßen, verdient selbst gutes Geld, unter anderem mit ihren Postings sowie einem sexy Foto-Shooting im 'Playboy'. Fast 600.000 Follower klicken regelmäßig auf Instagram-Herzchen. Diese gewiefte Geschäftsfrau will sich der Sänger natürlich warmhalten, und so ließ sich der Wendler zu ihrem 20. am Donnerstag (30. Juli) einen ganz besonderen Gag einfallen.

Laura Müller ist scharf auf Currywurst

Obwohl die beiden im sonnigen Florida residieren, gelang es dem Sänger, eine echte deutsche Frittenbude aufzutreiben. Laura traute ihren Augen nicht: Currywurst in Cape Coral! "Ein kleines Geschenk für die Laura. Ich habe ihr mal den Currywurst-Truck bestellt – und zwar zu uns nach Hause" freute sich Michael auf Instagram über die gelungene Überraschung. Laura war außer sich: "Ich wollte schon so lange mal wieder eine Currywurst essen. Und dann steht auf einmal der Truck bei uns vor der Tür. Schatzi, ganz tolle Überraschung."

Doch das war nicht alles, auf Lauras Account folgten Bilder von einem üppig gefüllten Gabentisch. "Du bist ein so wundervoller Mensch und MEIN größtes und wertvollstes Geschenk überhaupt! Deine Ehefrau zu sein, macht mich stolz und vollkommen! Ich liebe Dich so unfassbar ... you‘re my world" schrieb Laura Müller. Anschließend ging es wohl in ein schickes Restaurant. Und das nach einer Currywurst!