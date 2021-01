Allgemein | STAR NEWS

Kosten von Coronatests: Cardi B wettert gegen Kapitalismus

DE Showbiz - Cardi B (28) gleicht einer Naturgewalt und lässt sich von so etwas wie einer Pandemie nicht vom Rappen abhalten. Doch eins macht ihr jetzt zu schaffen: Die vielen Coronatests, die sie für sich und ihr Team bezahlen muss, wecken in ihr antikapitalistische Gedanken.

Vier Coronatests pro Woche

Für jeden Coronatest der Rapperin oder eines Mitglieds ihres Teams, das aus Management, Stylisten und weiteren Helfern besteht, muss Cardi um die 250 Dollar (€206) berappen. Bei mehreren Tests pro Person in jeder Woche kommt da einiges zusammen. Auf Twitter machte sie ihrem Ärger Luft: "Ich werde etwa vier Mal pro Woche getestet. Mein Glam- und mein Management-Team wird auch getestet. Jedes Mal kostet das rund 250$ pro Person. Das ist wirklich ein neues Geschäftsfeld", stöhnte sie. Doch es bleibt ihr nichts anderes übrig, denn strikte Coronaregeln, die speziell für die Unterhaltungsbranche aufgestellt wurden, schreiben dies vor. "Es ist erforderlich, denn wenn du mir nahe kommst und Covid bekommst, werde ich angezeigt", verdeutlichte Cardi das Problem. "Wenn ich einen Werbespot drehe und Covid bekomme, dann kann die Firma angezeigt werden. Es geht um die Haftung und es ist eine Anforderung… wir zahlen das aus unserer eigenen Tasche."

Cardi B kann sich das doch leisten

Im Nu bekam Cardi von vielen zu hören, dass sie sich nicht so anstellen solle, sie habe schließlich die Mittel, um das zu bezahlen. Aber darum gehe es ihr gar nicht, feuerte sie im Nu zurück: "Also, in diesem Tweet geht es nicht darüber, dass ich mich beschwere, es geht um KAPITALISMUS! Wie Covid ein Riesengeschäft wird. Warum seid ihr sauer auf mich, wenn es eine Anforderung ist, sich testen zu lassen? Nur um einen Werbespot zu drehen, müssen sogar die Hausmeister zweimal getestet werden", regte sich die Rapperin auf. Da diese Pandemie uns wohl noch eine Weile begleiten wird, bekommt Cardi B sicher noch reichlich Stoff für ihre Wutausbrüche.