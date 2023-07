Allgemein | STAR NEWS

Komplikationen: Schwangere Anna-Maria Ferchichi hat Angst um ihr Baby

DE Deutsche Promis - Eigentlich sollten Anna-Maria Ferchichi (41) und ihr Mann Bushido (44) zurzeit im siebten Himmel schweben. Vor wenigen Tagen hatte die Frau des Rappers ('Mythos') auf Instagram bekannt gegeben, dass sie erneut schwanger ist.

"Ich denk immer irgendwie, mein Körper kann das doch nicht mehr machen"

In ihrer Instagram Story hatte Anna-Maria das Foto eines positiven Schwangerschaftstests geteilt und dazu geschrieben: "Ich bin einfach sprachlos und so gesegnet. Wenn man denkt, das Leben kann nicht besser werden, bekommt (man) so eine Nachricht." So ganz konnte sie es selbst nicht glauben, gestand kurz darauf: "In mir ist Chaos… Ich habe jetzt nochmal einen Test gemacht, weil ich raffe es einfach nicht. Ich werde immerhin 42. Ich denk immer irgendwie, mein Körper kann das doch nicht mehr machen." Da die Influencerin bereits acht Kinder zur Welt gebracht hat, weiß sie aber auch genau, wenn etwas nicht stimmt, und nur wenige Tage nach der frohen Botschaft gibt es Anlass zur Sorge.

Anna-Maria Ferchichi muss erneut zum Bluttest

"Arzt hat angerufen. Mein HCG-Wert ist bei 1400. Ob das gut ist oder schlecht, weiß man nicht, also morgen noch mal zur Blutabnahme", erzählte Anna-Maria Ferchichi in einem Video. Der HCG-Wert bezieht sich auf das so genannte Schwangerschaftshormon. "Es ist eine Fruchthöhle zu sehen, aber ein Hämatom direkt dort dran, deswegen blute ich seit Tagen auch ganz leicht. Sieht nicht so stabil aus." Komplizierte Schwangerschaften sind Bushido und Anna-Maria leider bereits gewohnt. Als sie ihre Drillinge erwarteten, ging es Töchterchen Amaya auch schlecht — lange Zeit war nicht klar, ob das Mädchen überhaupt überleben würde. "Ich kann einfach durch die Sache mit Amaya nicht mehr unbeschwert auf eine Schwangerschaft gucken", gestand Anna-Maria Ferchichi.

