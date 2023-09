Allgemein | STAR NEWS

Anna-Maria Ferchichi: Kein ruhiger Geburtstag für Bushido

DE Deutsche Promis - Influencerin Anna-Maria Ferchichi (41) berichtet auf Instagram immer wieder von ihrem Familienleben, das sie mit dem Rapper Bushido (45) führt. Die Influencerin hat acht Kinder und da ist so Einiges los bei Familie Ferchichi.

Krasser Wutanfall

So wollte ihr Gatte unlängst seinen Geburtstag feiern, aber eine seiner jüngsten Töchter hatte etwas dagegen. Die kleine Leonora brüllte, was das Zeug hielt. "Wir haben versucht, Papas Geburtstag zu feiern, aber Leonora hat so einen krassen Wutanfall gehabt nach dem Schlafen", erzählte ihre Mama den über 700.000 Followern. Eine Dreiviertelstunde hat es gebaucht, bis die Kleine sich halbwegs beruhigte. "Bis sie sich eingekriegt hat und mit uns am Tisch sitzen wollte, hat Anis schon seine Geschenke ausgepackt gehabt", berichtete die achtfache Mutter dann erzählen, die die Geschenkausgabe für ihren Liebsten, der mit bürgerlichen Namen Anis Ferchichi heißt, über die Aufregung verpasste.

Noch mehr Kinder für Anna-Maria Ferchichi?

Kinder bringen halt Trubel. Und es könnten noch mehr kommen. Anna-Maria Ferchichi erlitt im Sommer eine Fehlgeburt. Das Kind war allerdings nicht geplant gewesen. Bei einem anschließenden Besuch bei der Frauenärztin stellte sich dann heraus, das körperlich alles in Ordnung mit der Schwester von Sarah Connor (43) ist. Mehr noch, denn die Medizinerin kam mit vermeintlichen guten Nachrichten. "Dann sagt sie: 'Schauen Sie mal ganz genau.' Dann hat sie mir die Eierstöcke gezeigt und gesagt: 'Hier sind noch so viele Ei-Bläschen, die auf Sie warten und Sie sind noch eine ganze lange Zeit fruchtbar.'" Anna-Maria Ferchichi berichtete auf Instagram, wie ihr Mann "richtig weiß" im Gesicht wurde.

Aber er sollte sich beruhigen, denn seine Liebste stellte klar, dass sich "das Thema wirklich erledigt hat." Das Paar hat schließlich genug zu tun, seinen jungen Nachwuchs aufzuziehen und da sind ruhige Minuten dünn gesät, wie man von Anna-Maria Ferchichis Geburtstagsgeschichte nun weiß.

Bild: Instagram @anna_maria_ferchichi