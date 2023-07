Allgemein | STAR NEWS

“Deprimiert und traurig”: Schlechte Neuigkeiten für Anna-Maria Ferchichi

DE Deutsche Promis - Anna-Maria Ferchichi (41) hatte lange gehofft, dass es vielleicht doch noch gute Nachrichten für ihr ungeborenes Baby gibt, doch jetzt herrscht traurige Gewissheit: Die Frau von Rapper Bushido (44) hat eine Eileiterschwangerschaft — das teilte sie am Sonntag (16. Juli) in ihrer Instagram Story mit.

Gut versorgt im Krankenhaus

Das ist auch für sie etwas neues, obwohl sie schon acht Kinder auf die Welt gebracht hat. "Ich habe mich bis jetzt noch nie mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Ich hoffe so sehr, es ist nicht der Fall." Immerhin ist sie seelisch auf das Schlimmste vorbereitet: "Eine Fehlgeburt ist nie schön, aber wir sind mehr als gesegnet mit unseren acht Kindern. Daher komme ich damit gut klar." Mittlerweile hat die Influencerin Gewissheit: "Mein HCG (Schwangerschaftshormon) ist gestiegen. Bedeutet ich habe eine Eileiterschwangerschaft!" schrieb sie aus dem Krankenhaus. Sie habe eine wunderbare Ärztin, und bekomme jetzt ein Medikament, welches das Zellwachstum hemmen soll — Methotrexat wurde ursprünglich für die Krebsbehandlung entwickelt.

Doppelte Sorge für Anna-Maria Ferchichi

Doch es kam noch dicker für Anna-Maria Ferchichi, denn auch eines ihrer Kids macht ihr zurzeit Sorgen. "Leonora hat auf einmal gestern Abend hohes Fieber bekommen", berichtet der Star weiter. Ihre Tochter habe eine Superinfektion: "Bedeutet eine bakterielle und oben drauf noch eine virale." Das wurde dann auch der leidgeprüften Mama ein bisschen zu viel auf einmal. "Ich bin echt ein wenig deprimiert und traurig", gestand Anna-Maria ihrer 683.000 Followern starken Fangemeinde.

Dennoch fand sie Zeit, noch ein paar Fragen zu beantworten, zum Beispiel zum Dubai-Bashing in den deutschen Medien. Dafür hat Anna-Maria, die sich gemeinsam mit Bushido in den Emiraten niedergelassen hat, wenig Verständnis: "Man muss nicht konform sein, mit allem, was hier los ist". Anna-Maria Ferchichi vermutet, dass dahinter "mal wieder der deutsche Neid" steckt.

