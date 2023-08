Allgemein | STAR NEWS

Anna-Maria Ferchichi über ihr Leben als achtfache Mutter: „Es ist einfach kein Platz für andere Menschen“

DE Deutsche Promis - Umzug mit einer Großfamilie in ein fremdes Land — ein großer Einschnitt im Leben, der auch die stärksten Menschen umwerfen kann. Doch Anna-Maria Ferchichi (41) scheint sich an ihr neues Leben in Dubai gut anzupassen. Die Frau von Rapper Bushido (44) war im letzten Jahr mit ihrer Familie an den Golf gezogen.

"Entfernt und isoliert"

Ein ganz neuer Anfang für das Paar und acht Kinder. Klar, dass Anna-Marias Fans von ihr wissen wollen, wie sie solche Einschnitte wuppt. "Bist du glücklich so wie es ist? Oder fehlt dir etwas von deinem Leben, zum Beispiel alte Freunde?" fragte einer ihrer 687.000 Follower auf Instagram am Montag (14. August) in einer Frage und Antwortstunde. Die Influencerin gab eine ausführliche Antwort. Sie habe innerhalb kürzester Zeit vier Kinder bekommen, und auch in ihrem Umfeld herrschte ständige Aufruhr. "Ich habe mich auf meine Kinder konzentriert und von fast allem anderen entfernt und isoliert", gestand die Auswanderin. Das Leben, welches sie an der Seite von Bushido führte, befand sich immer wieder im Umbruch. "Ich bin dankbar für die (schlechte) Zeit, sie hat uns erwachsen werden lassen."

Worauf Anna-Maria Ferchichi hofft, wenn die Kinder ausfliegen

Mittlerweile ist Anna-Maria Ferchichi Mutter von acht Kindern, "und es ist einfach kein Platz für andere Menschen", schrieb sie weiter. "Ich vermisse es oft. Ich vermisse meine Schwestern und meine Freundinnen." Dann ein Blick nach vorn: In ein paar Jahren werden die Kids ausfliegen. "Ich hoffe einfach, dass ich es dann nicht verlernt habe, Anna-Maria zu sein." Ohne Bushido wäre sie übrigens gar nicht Mutter einer Großfamilie, verriet sie weiter. "Ich kann zu 100% sagen, dass ich ohne ihn kein einziges weiteres Kind bekommen hätte." Anna-Maria hatte ihren Sohn Montry mit in die Ehe gebracht. Der hat heute acht Geschwister, denn sein Papa hat einen weiteren Sohn. "Er liebt jeden einzelnen sehr. Ich sag euch, euer Leben kann eine ganz schon seltsame Wende nehmen", philosophierte Anna-Maria Ferchichi.

Bild: Instagram @anna_maria_ferchichi