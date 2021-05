Allgemein | STAR NEWS

Kim Kardashian: War sie mit dem Freund ihrer Schwester zusammen?

DE Showbiz - Wie gut kennen sich Kim Kardashian (40) und Travis Barker (45)? Diese Frage beschäftigt eine Menge Leute, nachdem die Ex-Frau des Blink-182-Drummers behauptet hat, ihr Verflossener habe einst eine Affäre mit der Reality-Queen ('Keeping Up With The Kardashians') gehabt.

"Ich freue mich für ihn und Kourt"

Das wäre an sich ja noch keinen Mega-Aufreger wert — wenn Travis nicht aktuell mit Kims Schwester Kourtney Kardashian (42) verbandelt wäre. Da ist potenzieller Familien-Zoff vorprogrammiert! Es mag daher Zufall sein, doch gerade zum Zeitpunkt, als die Gerüchteküche förmlich überkochte, entschloss sich die Unternehmerin, die sich zurzeit von ihrem Mann Kanye West scheiden lässt, zu einer Fragestunde in ihren Instagram Stories. Klar, dass da auch jemand fragte: "Hattest du was mit Travis Barker?" Eine Steilvorlage, die Kim die Gelegenheit zum Dementi gab: "NEIN! Eine Falschmeldung! Wir sind seit Jahren befreundet und ich freue mich so für ihn und Kourt."

Kim Kardashians Pechsträhne

Das widerspricht der Erinnerung von Shanna Moakler, der Ex des Musikers. Die hatte in einem Instagram-Kommentar erklärt: "Ich habe mich von Travis scheiden lassen, weil ich ihn erwischt habe, wie er eine Affäre mit Kim hatte! Jetzt ist er in ihre Schwester verliebt…es ist alles eklig… ich bin nicht der Bösewicht in der Geschichte!" Travis selbst hat sich bislang nicht direkt zu den Vorwürfen geäußert, schrieb jedoch in einer Bildunterschrift auf Social Media: "Schweigen ist auch eine Antwort." Das kann alles oder nichts bedeuten.

Für Kim läuft es im Moment nicht allzu gut. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Unternehmerin durch ihre erste Jura-Prüfung gefallen war. Daraufhin hatte sie sich als "Versagerin" bezeichnet. Das könnte noch harmlos sein zu dem, was ihre Schwester zu sagen hätte, sollten sich die Gerüchte um Travis Barker und Kim Kardashian bestätigen.

Bild: Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres/picture-alliance/Cover Images