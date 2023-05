Allgemein | STAR NEWS

Kim Kardashian und ihre Familie: Zoff unter den berühmten Schwestern

DE Showbiz - Kim Kardashian (42) spielt in neuesten Trailer zum Reality-TV-Hit ‘The Kardashians’ auf einen Familienstreit an – doch mit welcher ihrer Schwestern hat sie sich gezofft? Oder gibt es gar mit mehr als einem Familienmitglied Stress?

Kim Kardashian will keinen Streit

Am Dienstag (16. Mai) strahlte Hulu den neuen Trailer für die nahende dritte Staffel der Serie erstmals aus. Zu Beginn ist Kims Stimme als Voiceover zu hören: "Ich möchte nicht mit der Familie streiten, Punkt." Kurz danach erklärt ihre ältere Schwester Kourtney (44): "Es gibt keine Grenzen, es gibt keinen Respekt." Mehr ist über den vermeintlichen "Streit" aus diesem Trailer nicht zu erfahren, aber wer sich an einen vorangegangenen erinnert, kann sich einiges zusammenreimen.

Geht’s um Geld?

In einem früheren Trailer schien Kourtney Kim Kardashian vorzuwerfen, dass sie ihre Hochzeit mit Travis Barker im Mai 2022 als "Geschäftsgelegenheit" betrachtet und ausgenutzt habe. Die anderen Familienmitglieder versuchen, auszugleichen: "Ich glaube nicht, dass hier jemand im Unrecht ist. Ich kann beide Seiten verstehen", erklärte Kylie Jenner (25) diplomatisch, und Kendall Jenner (27) fügte hinzu: "Als Schwestern sollten wir uns gegenseitig unterstützen." Aber nicht alle scheinen daran interessiert, den Konflikt zu entschärfen, denn Kim betonte, dass die bevorstehende Staffel, die ab dem 25. Mai ausgestrahlt wird, alles enthüllen werde. "In der Show kommt alles raus, das ist unsere Therapie", erklärte Kim Kardashian mit einem Lächeln – vielleicht auch in Vorfreude auf die klingelnde Kasse?

Bild: Roger Wong/INSTARimages