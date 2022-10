Allgemein | STAR NEWS

Kim Kardashian: Soviel Ärger hatte sie nicht erwartet

DE Showbiz - Reality-Star Kim Kardashian (41) hätte wohl nicht gedacht, dass ein in ihren Augen gut gemeinter Rat einen derartigen Shitstorm auslösen würde, und normalerweise hat sie auch eigentlich ein gutes Gespür für den richtigen Ton.

Setzt euch auf den Hintern!

Im März wurde die erfolgreiche Geschäftsfrau jedoch von 'Variety' gefragt, was sie anderen Frauen, die sich ebenfalls so einen beruflichen Erfolg wünschen, raten würde. "Setzt euch auf den Hintern und arbeitet! Erfolg ist nie einfach, aber wenn ihr euch anstrengt, werdet ihr Ergebnisse sehen", lautete die Antwort. Nun fanden einige, dass dies gelinde gesagt für Menschen, die keine millionenschwere Familie hinter sich haben, die investieren kann, nicht so einfach sei. Ein Shitstorm war geboren und in der aktuellen Folge von 'The Kardashians' ist dieser Vorfall noch ganz frisch.

Kim Kardashian gibt sich einsichtig

Die so Geschmähte gibt sich einsichtig. Zwar glaube sie immer noch daran, dass harte Arbeit zum Erfolg führt, aber dass gute Voraussetzungen - sprich: Geld in der Familie - helfen würden. "Ich war einfach so überrascht, wie wütend die Leute wurden. Aber es gab genug Leute, die sich darüber aufgeregt haben, also möchte ich Verantwortung übernehmen und verstehen, warum die Leute so fühlen, wie sie es tun... und ich verstehe, dass viele Leute nicht die gleichen Chancen hatten wie wir." Das Ganze nimmt sie schon mit und so spricht sie auch mit ihrer Mutter Kris Jenner. "Ich schäme mich so. Ich weiß nicht, was ich tun soll, weil ich offensichtlich... es ist alles meine Schuld... verstehst du?." Mama beruhigte gleich: "Es ist nicht deine Schuld, Süße, die Leute haben dich missverstanden." Kim Kardashian wird in Zukunft wohl vorsichtiger sein, was sie so von sich gibt.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com/Cover Images