Allgemein | STAR NEWS

Kim Kardashian: Ein Mercedes zum ersten Geburtstag

Kim Kardashian (38) freut sich über eine ganz besondere Idee.

Vor einem Jahr war der Nachwuchs der Unternehmerin per Leihmutter auf die Welt gekommen. Zu ihrem Ehrentag am Dienstag [15. Januar] sollte es der kleinen Chicago an nichts fehlen. Beschloss zumindest Kims große Schwester Kourtney (39), und so brachte sie als Tante ein ganz besonderes Geschenk mit: eine kleine Version eines Mercedes Benz der G-Klasse, eine exakte Miniatur des panzerartigen Schlachtschiffes, mit dem Mama Kim über die Straßen brettert. Die zeigte sich dann auch gleich ganz aus dem Häuschen, und wie immer, wenn das der Fall ist, bemüht sie ihren Instagram-Account. "Es ist Chicagos Geburtstag und schaut mal, mit was Kourtney hier vorgefahren ist," heißt es in einem kurzen Clip. "Wir feiern mit einem Familiendinner, und das hier ist Chi[cago]s Geschenk, damit sie genau herumfahren kann wie Mami. Danke, Kourt!"

Ein weiteres Video zeigt die gesamte Kinderschar, wie sie sich um das Geschenk ihrer kleinen Schwester versammelt, um damit zu spielen. Der Mini-Benz verfügt sogar über ein Soundsystem, was schließlich sogar Chicagos Papa Kanye West (41) auf den Plan rief. Kinder stehen bei Kim Kardashian und ihrem Mann zurzeit ohnehin im Mittelpunkt: Erst vor wenigen Tagen gab die Unternehmerin bekannt, dass Sprössling Nummer vier per Leihmutter unterwegs ist.

© Cover Media