Kim Kardashian: Als sie über Kanye West spricht, bricht sie in Tränen aus

DE Showbiz - Trotz der oft bizarren Ausfälle ihres mittlerweile geschiedenen Mannes schien Kim Kardashian (42) die Trennung von Kanye West (45) einigermaßen gleichmütig hinzunehmen — zumindest in der Öffentlichkeit. Während der Rapper ('Gold Digger') auf Social Media tobte und pöbelte, ließ sich die Unternehmerin nicht aus der Reserve locken.

"Ich weiß nicht, wie sie mit allem rund um ihren Ex-Mann klarkommt”

Doch in einem Trailer zur dritten Staffel von 'The Kardashians' wirkt Kim jetzt sehr emotional und auch berührt. Zu Beginn des Clips fragt sie, wann denn die letzte Staffel aufgezeichnet wurde. "Da warst du noch in einer Beziehung (mit Pete Davidson)", lautete die Antwort. Kim wirkte geschockt: "War ich wirklich? Verdammt, die Dinge ändern sich wirklich schnell." Später ist sie zu sehen, wie sie über die letzten Formalitäten ihrer Scheidung von Kanye spricht, die im November 2022 abgeschlossen wurde. "Ich bin nicht OK. Ich habe heute so einen schweren Tag", seufzt sie und scheint dabei in Tränen auszubrechen. Ihre Halbschwester Kendall Jenner (27) gesteht: "Ich weiß nicht, wie sie mit allem rund um ihren Ex-Mann klarkommt."

Kim Kardashian ungewohnt offen

Obwohl Kim Kardashian sich in der Regel in Schweigen hüllt, wenn es um Kanye West geht, brach es aus ihr heraus: "Er hat die verrücktesten Geschichten erfunden. Wir haben die ganze Zeit nichts zu seinen Lügen gesagt." Im Trailer sind auch Spannungen zwischen Kim und ihrer Schwester Kourtney (44) zu sehen, die Kim vorwirft, ihre Hochzeit mit Blink-182-Drummer Travis Barker (47) kommerziell ausgenutzt zu haben. Kim spricht von einem Missverständnis, doch davon will Kourtney nichts wissen: "Sie ist nun mal so." Die neue Staffel mit Kim Kardashian startet am 25. Mai.

