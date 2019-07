Allgemein | STAR NEWS

Kevin Costner: Prinzessin Diana wollte ‘Bodyguard’-Sequel drehen

Kevin Costner (64) hätte liebend gerne Prinzessin Dianas (†36) Leben gerettet. Der Darsteller konnte mit der Romanze ‘Bodyguard’ 1992 einen riesigen Hit verbuchen, der seinen Starruhm festigte. In dem Streifen beschützt er die von Whitney Houston (†48) gespielte Figur, in die er sich verliebt.

Geheime Gespräche

Ein großer Fan des Films war offenbar Prinzessin Diana, denn die habe unbedingt in einer Fortsetzung des Kassenschlagers mitspielen wollen. Bereits 2012 hatte Kevin gegenüber der Presse über die Idee gesprochen, mit dem ‘People’-Magazin ging er nun ins Detail: "Dem Studio gefiel die Idee, ‘Bodyguard 2’ zu drehen. Diana hätte eine Rolle gespielt ähnlich wie der von Whitney. Ein Jahr lang wusste so gut wie niemand von dieser Idee." In dieser Zeit hätten Kevin und Diana intensive Diskussionen über den geplanten Film geführt. Diese Diskussionen schlossen auch die Herangehensweise an intime Szenen ein, wie sich Kevin erinnert: "Ich erinnere mich, dass sie unglaublich nett war am Telefon. Sie hat unter anderem gefragt, ob wir so etwas wie eine Kussszene haben würden. Sie war sehr respektvoll. Sie war ein wenig nervös, weil ihr Leben so stark überwacht war. Ich habe gesagt: ‘Ja, da würde es so etwas geben, aber wir können sicherstellen, dass alles in Ordnung ist."

Der Bodyguard kam zu spät

Die Konversationen zwischen dem Hollywoodstar und der englischen Prinzessin seien zustande gekommen, nachdem Sarah Ferguson (59), die Herzogin von York, die beiden miteinander bekannt gemacht und die Idee eines ‘Bodyguard’-Sequels unterstützt hatte. Doch es sollte nicht sein: Der Streifen hätte Kevin Costner als Dianas Beschützer gesehen, der sie von Paparazzi und Stalkern fernhält, bevor er sich unsterblich in sie verliebt. Eines Tages sei das Drehbuch bei Kevin Costner eingegangen. Nur wenige Stunden später starb Prinzessin Diana bei einem Autounfall. Es war der 31. August 1997.

