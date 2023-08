Allgemein | STAR NEWS

Hin und weg von Taylor Swift: Kevin Costner ist jetzt ein Swiftie

DE Showbiz - Auch er erlag ihrem Charme: Kevin Costner (68) besuchte mit seiner Tochter Grace (13) in Los Angeles ein Konzert von Taylor Swift (32) und konnte nicht anders als nur noch zu schwärmen. Der Schauspieler ('Der mit dem Wolf tanzt') beglückte seine Fans auf Instagram mit mehreren Videos von dem Konzert.

"Ich bin offiziell ein Swiftie"

"Meine Videos sind unscharf, aber ich hatte eine tolle Zeit mit meiner Tochter bei der @‌taylorswift Show", kommentierte der Star die Clips. "Ich war absolut überwältigt, als ich sah, wie ihre Kunst so viele Menschen zusammenbrachte." Er selbst war nicht mittendrin und sondern schaute dem Ganzen aus einer der exklusiven Boxen zu. "Ich hatte einen großartigen Blick auf ihre Band und hatte einen Riesenspaß, sie zu beobachten. Ein inspirierender Abend. Ich bin offiziell ein Swiftie!" bekannte der Hollywoodstar. Swiftie ist der Name, den sich die Hardcore-Fans der Sängerin geben.

Kevin Costner hatte ein bisschen Ablenkung nötig

Das Konzert war sicherlich auch eine gute Ablenkung von Kevin Costners privaten Sorgen. Der Oscar-Preisträger befindet sich gerade im Scheidungsstreit mit seiner Noch-Ehefrau Christine Baumgartner (49), die Mutter seiner drei Kinder Cayden, Hayes und Grace. Sie weigerte sich, aus dem Familienhaus zu ziehen, was ihren baldigen Ex ärgerte, denn er hatte ihr dafür die Mittel bereitgestellt. Man kann es verstehen, denn das Anwesen ist laut 'Daily Mail' 130 Millionen wert. In den Gerichtsunterlagen war zu lesen, dass ihr Noch-Ehemann Sorge hatte, was sie aus dem Haus mitnehmen würde, wenn sie denn ausziehen würde. Das kann er jetzt sehen, denn sie hat eine neue Bleibe gefunden, für schlappe 32.000 Euro Monatsmiete. Bis das Paar geschieden ist, wird es noch dauern und Kevin Costner kann sich derweil mit den Trennungssongs von Taylor Swift trösten, denn die weiß Bescheid, wie man sich dann fühlt.

Bild: DyD Fotografos/Geisler-Fotopress/picture-alliance/Cover Images