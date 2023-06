Allgemein | STAR NEWS

Kevin Costner: Für sein neues Projekt nimmt er eine Hypothek auf

DE Showbiz - Wenn Schauspieler Kevin Costner an ein Projekt glaubt, dann gibt es kein Halten mehr. Und das betrifft ganz besonders seine eigenen Finanzen.

“Ich habe es ohne zu überlegen getan”

Der Amerikaner hat sein Herz an die vierteilige Westernserie ‘Horizon' verloren. Darin geht es um die Besiedlung des amerikanischen Westens und zwar vor und nach dem Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert. Der Star spielt eine Hauptrolle und führt Regie. Dafür braucht es Geld und da das nirgendwo anders zu bekommen war, hat er selbst tief in die eigenen Taschen gegriffen. "Ich habe 10 Hektar Land am Wasser in Santa Barbara, wo ich mein letztes Haus bauen wollte, mit einer Hypothek belastet", verriet der 'Yellowstone’-Darsteller gegenüber 'Deadline'. "Aber ich habe es ohne zu überlegen getan. Das hat meinen Buchhalter in einen verfluchten Tobsuchtsanfall versetzt. Aber es ist mein Leben, und ich glaube an die Idee und die Geschichte."

Kevin Costner steckt 50 Millionen Dollar in das Projekt

Es sind keine Pfennigbeträge, die der Oscarpreisträger investiert. 'Variety' berichtete, dass Kevin Costner bis zu 50 Millionen Dollar (46 Millionen Euro) einbringen wird. Das ist die Hälfte des Budgets. "Ich sage Ihnen was. Ich werde das nie wieder tun. Nach diesen vier Filmen werde ich nie wieder mein verdammtes Geld in einen anderen Film stecken", schwor der Hollywoodstar gegenüber der Publikation. Über dreißig Jahre lang versucht er nun schon, die Westernserie auf die Leinwand zu bringen und jetzt, mit vielen finanziellen Opfern, hat es der siebenfache Vater geschafft.

Nun kann sich Kevin Costner es auch leisten, so viel Geld zu investieren. Seine Kinder sind wahrscheinlich weniger begeistert, da sich das Erbe enorm verkleinert hat, aber sein Gesamtvermögen wird auf 250 Millionen Dollar (232 Millionen Euro) geschätzt. Außerdem sind Western sein Erfolgsrezept – es fing an mit 'Der mit dem Wolf tanzt' und endet aktuell mit der Erfolgsserie 'Yellowstone'. Die Menschen wollen ihn nunmal mit Cowboyhut sehen. Das wird sich Kevin Costner wohl auch gedacht haben, als er sein Scheckbuch für 'Horizon' zückte.

Bild: DyD Fotografos/Geisler-Fotopress/picture-alliance/Cover Images