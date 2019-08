Allgemein | STAR NEWS

Kevin Costner: Hat er Millionen versteckt?

DE Showbiz - Kevin Costner (64) war in den 90er Jahren einer der größten Filmstars überhaupt. Auch wenn er mittlerweile zumeist in Fernsehproduktionen und kleinen Kinofilmen zu sehen ist, muss sich der Schauspieler um seinen Lebensunterhalt keine Sorgen machen – dank 'Der mit dem Wolf tanzt' und Co. dürfte er ausgesorgt haben.

Wie viele Millionen sind es?

Doch Diskussionen um seinen Kontostand bereiten ihm nun Ärger. Der Autor Bradley Birkenfeld wird laut ‘The Blast’ von Kevin mit einer Klage bedroht, sollte ersterer bestimmte Behauptungen in seinem neuen Buch öffentlich machen. Bradley Birkenfeld ist dabei nicht irgendjemand, der behaupten könnte, wie Kevin Costner im Alter von drei Jahren einem Nachbarskind einen Apfel gestohlen hat. Es geht um viel mehr. Der US-Amerikaner hat der US-amerikanischen Regierung nämlich geholfen, Milliarden von Steuergeldern einzutreiben. Laut Bradley soll Kevin Costner gar nicht glücklich über die Berichte gewesen sein, der Hollywoodstar verfüge ein geheimes Bankkonto, in dem Millionen von Dollar liegen.

Kevin macht so etwas nicht

Mithilfe eines Anwalts will Kevin Costner Bradley nun daran hindern, Unwahrheiten zu verbreiten. Der Anwalt des Schauspielers tut dies, indem er Bradley Verbrechen beschuldigt. Der Autor soll der Regierung hunderte Millionen Dollar Steuergelder gestohlen und Diamanten in einer Zahnpastatube in das Land geschmuggelt haben, so der Anwalt. Bradley habe Lügen über Kevin Costner nur verbreitet, um sich 15 Minuten lang im Ruhm sonnen zu können. Der Darsteller habe nie ein Schweizer- oder Offshore-Bankkonto unterhalten. Ein Richter soll Bradley Birkenfeld nun einen Maulkorb verpassen.

