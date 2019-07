Allgemein | STAR NEWS

Joe Jonas und Sophie Turner: Trauer auf die Haut gestochen

DE Showbiz - Joe Jonas (29) und Sophie Turner (23) hatten erst kurz zuvor geheiratet, als sie bereits den ersten schweren Schicksalsschlag ihrer Ehe verkraften mussten: Ihr gemeinsamer Hund Waldo, ein Alaskan Klee Kai, starb in der vergangenen Woche.

Tattoos als Trauerbewältigung

Wie konnte es zu diesem tragischen Umstand kommen? Waldo, eine Mischung aus Husky und Spitz, war mit einem Hundesitter in New York spazieren, als das Tier plötzlich von einem Auto angefahren und getötet wurde. Um ihren liebsten Vierbeiner zu würdigen, haben sich Joe und Sophie nun jeweils ein Porträt Waldos auf die Haut stechen lassen. Am Montag [29. Juli] machte der Musiker sein Tattoo öffentlich, indem er auf Social Media ein Bild veröffentlichte und dazu schrieb: "Ruhe in Frieden, mein kleiner Engel." Die Schauspielerin zeigte ebenfalls ihr Tattoo und postete: "Ich vermisse dich, Waldo. Ruhe in Frieden, mein kleines Baby."

Wo ist Waldo? Unter dem Auto.

Konsequenzen für den Menschen, der den Hund überfahren hat, wird es hingegen wohl nicht geben. Zwar haben Joe und Sophie die Polizei benachrichtigt, laut ‘TMZ’ halten die Beamten es allerdings für unwahrscheinlich, dass der Fahrer wegen eines Verbrechens belangt wird. Es habe sich schlichtweg um einen Unfall gehandelt.

© Cover Media

Artikel zum Thema Sophie Turner und Joe Jonas: Die ersten Hochzeitsbilder sind da!