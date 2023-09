Allgemein | STAR NEWS

Rosenkrieg um die Kinder? Sophie Turner verklagt Joe Jonas

DE Showbiz - Der Ton, den Sophie Turner (27) und Joe Jonas (34) rund um ihre Scheidung anschlagen, hat sich merklich verschärft. Jetzt hat die Schauspielerin eine Klage eingereicht, in der sie dem Musiker vorwirft, die Pässe ihrer beiden Töchter einzubehalten.

Joe Jonas nahm die Kids mit auf Tour

Am Donnerstag (21. September) wurde der 'Game Of Thrones'-Star bei einem Gericht in Manhattan vorstellig, forderte durch ihre Anwält*innen "die sofortige Rückgabe ihrer Kinder, die "entführt oder unrechtmäßig festgehalten" würden. In den Dokumenten, die 'Page Six' vorliegen, heißt es, dass das Paar im Dezember beschlossen hätte, sich künftig ganz in England, Sophies Heimat, niederzulassen. Zuvor hatte die Familie in Florida gewohnt. Angeblich habe man sich in Großbritannien bereits Schulen für die älteste Tochter Willa angesehen. Im April sei man umgezogen, doch im Sommer ging Joe Jonas in den USA auf Tour. Sophie stimmte "zögernd" zu, dass ihr Mann die Kids mit auf die Tournee der Jonas Brothers nehmen würde, denn sie war bei Dreharbeiten in England eingespannt.

Sophie Turner ging von einem "vorübergehenden Arrangement” aus

Den Ausschlag habe gegeben, dass Joe Jonas tagsüber mehr Zeit habe, sich um die Mädchen zu kümmern, so das von Sophie Turner eingereichte Gerichtsdokument. "So können die Kinder zumindest einen Teil des Tages mit einem Elternteil verbringen." Es habe sich dabei aber immer um ein "vorübergehendes Arrangement" gehandelt. Dass Joe am 5. September die Scheidung einreichte, will Sophie aus den Medien erfahren haben.

"Der Vater hat die Pässe der Kinder. Er weigert sich, sie der Mutter auszuhändigen und weigert sich, die Kinder nach Hause nach England zu ihrer Mutter zu schicken", so die Klage weiter. Joes Anwalt soll bereits bestätigt haben, dass das der Fall ist. Diesem Szenario habe Sophie nie zugestimmt. Die Gesetzeslage in Florida würde es Joe Jonas jedoch verbieten, die Kinder umzusiedeln, hieß es von seiner Seite. "Wenn er das macht, verletzt er die Gerichtsanordnungen von Florida", so ein Sprecher von Joe Jonas. Hat er vorsätzlich in Florida die Scheidung eingereicht, um Sophie Turner in der Hand zu haben?

Bild: Dave Allocca/StarPix