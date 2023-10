Allgemein | STAR NEWS

Joe Jonas und Sophie Turner: Ihr Sorgerechtsstreit landet vor Gericht

DE Showbiz - Ein Richter in New York stellte am Dienstag (3. Oktober) offiziell fest, dass zwischen Sophie Turner (27) und Joe Jonas (34) Klärungsbedarf besteht und dass ein Gerichtsprozess über das Sorgerecht für ihre beiden gemeinsamen Kinder entscheiden soll.

Das Datum steht

Gleich im neuen Jahr geht es los: Ab dem 2. Januar 2024 wird in Manhattan verhandelt, wie ‘US Weekly’ aus Gerichtsunterlagen zitiert. Das Magazin hatte am 5. September bereits bestätigt, dass Joe Jonas die Scheidung eingereicht hatte. Es dauerte nicht lange, bis der Kampf um die Töchter Willa (3) und Delphine (14 Monate) begann. Sophie möchte, dass die Mädchen zu ihr nach England kommen, während Joe sie bei sich in den USA behalten möchte. Die Kleinen besitzen jede die doppelte Staatsbürgerschaft beider Länder.

Sophie Turner und Joe Jonas uneinig

“Joe möchte sich das Sorgerecht teilen, damit die Kinder sowohl von ihrer Mutter als auch ihrem Vater erzogen werden, und es ist ihm natürlich recht, dass sie sowohl in den USA als auch in Großbritannien aufwachsen”, erklärte Joes Anwalt im September in einer Erklärung. Weiter heißt es: “Die Kinder wurden in den USA geboren und haben den Großteil ihres Lebens hier verbracht. Sie sind amerikanische Staatsbürger.” Willa wurde in Kalifornien geboren und Delphine in Florida. Sophie hatte in ihrer schriftlichen Erklärung an das Gericht erläutert, dass sie und Joe “bis April 2023 sich noch nicht auf einen bestimmten (Wohn-)Ort festgelegt hatten”, und sie ergänzte: “Beide Parteien sahen England als einen sicheren Ort zum Aufziehen ihrer Kinder an.” Der New Yorker Richter entschied, dass Willa und Delphine bis zur Klärung der Sorgerechtsfrage in den USA bleiben sollen. Sophie Turner hat beantragt, dass der Prozess an einem englischen Gericht verhandelt wird, aber Joe Jonas will dies nicht.

Bild: Dave Allocca/StarPix