Einigung: Joe Jonas und Sophie Turner wollen Scheidung „privat“ regeln

DE Showbiz - Joe Jonas (34) ist nicht mehr auf Ärger aus. Der Sänger ('Cake by the Ocean') hatte im September in Miami die Scheidung von 'Game of Thrones'-Star Sophie Turner eingereicht. Es sah erst nach einer Schlammschlacht aus, aber die Wogen haben sich wohl geglättet.

“Gütliche Lösung aller Probleme”

Der ehemalige Teenieschwarm hat nämlich laut 'Page Six' in Miami einen Antrag eingereicht, der die dort eingereichte Auflösung der Ehe ablehnen soll. Das heißt nicht, dass die beiden sich nicht scheiden lassen, sondern dass sie ihre Scheidung nicht vor Gericht austragen wollen. In den Gerichtsdokumenten heißt es, dass die beiden "verschiedene Vereinbarungen" getroffen haben und eine "gütliche Lösung aller Probleme" anstreben wollen. Den ersten Schritt hat das Ex-Paar schon gemacht, denn sie konnten sich nach vier Tagen Mediation mit Anwält*innen darauf einigen, wie sie ihre gemeinsamen Töchter Willa (3) und Delphine (1) erziehen werden

Joe Jonas und Sophie Turner sehen ihre Kinder im Zwei-Wochen-Rhythmus

Die vorläufige Einigung sieht vor, dass die beiden ihre Kinder in einem Zwei-Wochen-Rhythmus sehen werden. So kann Joe Jonas seine Töchter mit auf Tour der Jonas Brothers nehmen und Sophie Turner wurde ihr Wunsch gewährt, dass sie Weihnachten mit den Kleinen in ihrer britischen Heimat verbringen kann. Die Regelung gilt bis Anfang Januar, dann muss man sehen, aber das Ziel ist klar: "Nach einer produktiven und erfolgreichen Mediation haben wir uns darauf geeinigt, dass die Kinder ihre Zeit zu gleichen Teilen in liebevollen Zuhauses in den USA und in Großbritannien verbringen werden", ließ das Ex-Promipaar in einer Presseerklärung verlauten. "Wir freuen uns darauf, großartige Co-Eltern zu werden." Da kann man Joe Jonas und Sophie Turner nur alles Gute wünschen, dass dies auch klappt.

Bild: Axelle Woussen/BauerGriffin/INST/Cover Images