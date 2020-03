Allgemein | STAR NEWS

Jetzt auch Schriftstellerin: Emily Ratajkowski arbeitet an einem Buch

DE Showbiz - Emily Ratajkowski (28) ist bisher als Schauspielerin und Model erfolgreich gewesen, jetzt versucht sich das Multi-Talent auch als Schriftstellerin. Bei ihrem Auftritt in der Fernsehshow 'Late Night with Seth Meyers' am Dienstag (10. März) enthüllte sie, dass sie einen Buchvertrag in der Tasche habe und mehrere Essays zu verschiedenen Themen, darunter Feminismus, schreibe.

Emily Ratajkowski schreibt über ihre Erfahrungen

"Ich hatte ein merkwürdiges Erlebnis. Natürlich bin ich für meine Karriere und mein Leben dankbar, aber ich habe eine besondere Perspektive zum Feminismus, die ich gern mit der Welt teilen möchte, welche Erfahrungen ich gemacht habe, und hoffentlich sind die Leute daran interessiert, diese zu lesen", so die Schauspielerin, die mit dem Produzenten Sebastian Bear-McClard verheiratet ist.

Sie habe bereits 150 Seiten geschrieben, auch wenn der Prozess des Schreibens von Höhen ebenso wie von Tiefen begleitet ist. "Jetzt ist es gerade besonders schwer, ich hatte einen schlechten Tag. Jeder Tag ist anders, aber ich habe schon 150 Seiten geschrieben. Manchmal, wenn ich nach Hause komme, und ich denke, dass ich nichts geschafft habe, meint mein Mann 'Du hast doch schon 150 Seiten geschrieben!". Einen Großteil davon hat Emily auf ihrem iPhone im Bett geschrieben, verrät sie weiter.

Selbst ist die Frau

Emily hat derzeit also jede Menge zu tun, neben der Arbeit an dem Buch kümmert sie sich außerdem um ihre Marke Inamorata, die sie 2017 ursprünglich als Swimwear-Linie gründet hatte - und das ohne Hilfe.

"Ich habe keine Business-Background, aber mit den Jahren habe ich so viele Verträge mit Instagram und meiner Plattform abgeschlossen, dass ich es unbedingt allein machen wollte, also habe ich ein Buch mit dem Titel 'Business for Dummies' gelesen… Und das hat geholfen", verriet sie.

Schauspielerin, Model, Business-Frau und Schriftstellerin - Emily Ratajkowski ist ein wahres Multi-Talent!