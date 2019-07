Allgemein | STAR NEWS

Jenny Frankhauser: Liebes-Aus für Katzenberger-Schwester

DE German Stars - Blitz-Liebes-Aus für Jenny Frankhauser (26). Die Sängerin ('Die Zeit steht still') und Reality-Ikone ('Ich bin ein Star — holt mich hier raus!') hatte der Öffentlichkeit erst im letzten Monat ihren Freund Hakan Akbulot (28) vorgestellt.

Instagram-Nachricht an die Fans

Doch jetzt soll mit dem Fitnessmodel schon wieder alles vorbei sein. Die kleine Schwester von Kult-Blondine Daniela Katzenberger (32) brachte die traurige Nachricht selbst unters Volk, indem sie ihre Follower auf Social Media informierte. "Jedes Wort ist zu viel, und ich wünschte, ich müsste euch das jetzt nicht sagen, aber Hakan und ich gehen ab sofort getrennte Wege", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. Die Hintergründe wolle sie lieber nicht nennen.

Was ist passiert? Das verrät Jenny Frankhauser nicht

Gut scheint es der Dschungelkönigin von 2018 allerdings nicht zu gehen, denn am Sonntagmorgen stellte sie ihren 360.000 Followern eine herzzerreißende Frage: "Wie viel kann ein Mensch eigentlich ertragen?" Was genau vorgefallen war, bleibt allerdings Spekulation. Fans hatten schon länger vermutet, dass die Beziehung für Jenny ernster war als für ihren Freund. Allerdings hat es den Anschein, dass ihr die Trennung nicht leicht gefallen ist. Ihr Fans springen Jenny Frankhauser jedoch bei. "Weißt du Jenny, so ein Typ ist kein Träne wert. Bleib stark und zeig ihm, wer hier die Stärkere ist", heißt es in einem der vielen tröstenden Kommentare.

