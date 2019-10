Allgemein | STAR NEWS

Jenny Frankhauser: Ist sie frisch verliebt?

DE German Stars - Das Jahr 2019 wird Jenny Frankhauser (27) wahrscheinlich nicht so schnell vergessen. Das turbulente Liebes-Aus mit ihrem Freund Hakan nach nur einem Monat Beziehung hatte die Reality-Queen ('Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!') schwer mitgenommen. Auch um ihre Gesundheit war es nicht gut bestellt: So wurde bei der kleinen Schwester von Daniela Katzenberger (33) ein schmerzhaftes Lipödem festgestellt. Dennoch will sich die Dschungelkönigin nicht kleinkriegen lassen.

Strahlend auf Social Media

"Ich bin natürlich jetzt geprägt und vorsichtiger, aber nein, die Hoffnung, dass da draußen mein Traummann rumläuft, werde ich niemals aufgeben. Die wahre Liebe gibt es und auf die werde ich warten," gab sich Jenny Frankhauser unlängst während einer Fragestunde auf Instagram optimistisch. Und dieser Optimismus scheint sich jetzt auszuzahlen, wie ihre Fans glauben. Denn die haben Anzeichen auf Social Media ausgemacht, dass ihr Idol wieder Schmetterlinge im Bauch hat. Da ist zunächst einmal das strahlende Lächeln, dass den Star auf einem Posting am Donnerstag (17. Oktober) besonders hübsch aussehen lässt.

Jenny Frankhausers neues Armband gibt Hinweise

Doch die Online-Detektive haben noch mehr an Jenny Frankhauser ausgemacht: Auf dem Bild hat sich die Influencerin in Schale geworfen, wartet scheinbar auf ein Date zum Dinner. Und ist das neue Armband an ihrem Handgelenk etwa das Geschenk eines neuen Mannes an ihrer Seite? "Wir gönnen es dir", schreibt ein Follower in den Kommentaren, in denen sich die Fans ohnehin mit Komplimenten überschlagen. Wenn es einen neuen Mann an ihrer Seite gibt, hält Jenny Frankhauser seinen Namen allerdings noch geheim — das Liebesglück hat sie sich jedoch redlich verdient.

© Cover Media