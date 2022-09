Allgemein | STAR NEWS

Jenny Frankhauser: Ihr Baby ist da

DE Deutsche Promis - Jenny Frankhauser (30) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die Halbschwester von Daniela Katzenberger hat am Donnerstag (29. September) einen Jungen zur Welt gebracht, der Damian heißen soll. Sie und Vater Steffen König sind auf Wolke Sieben.

Jenny Frankhauser über ihren Heißhunger

"Aus Liebe wurde Leben" schreiben die glücklichen Eltern auf Instagram zu einem Foto, dass Damian winzige Hand zeigt, die Jennys Daumen umfasst. Da ließen die Glückwünsche nicht lange auf sich warten. Allen voran meldete sich die frischgebackene Oma Iris Klein (55) zu Wort, die schrieb: "Ich bin die glücklichste Oma der Welt". Daniela Katzenberger teilte den Beitrag auf Instagram und schrieb: "Willkommen kleiner Prinz." Damian hat übrigens auch noch einen Zweitnamen: "Mein Sohn trägt ihn zu Ehren meines über alles geliebten Vaters Andreas Frankhauser," offenbarte die Ludwigshafenerin. "Er ist sogar der Zweitname von Steffen! Unser Prinz trägt somit den Namen seines Papas und Opas."

Schwangerschaft zerrte an ihren Nerven

Im April hatte die Öffentlichkeit von der Schwangerschaft erfahren – kurz nachdem Jenny bemerkt hatte, dass sie wohl schwanger ist, als sie beim Frühstück in einem Hotel urplötzlich Heißhunger auf saure Gurken hatte: "Das war der Moment, in dem ich dachte. ‘Oh, vielleicht sollte ich mal einen Test machen’", verriet die einstige Dschungelkönigin lachend im RTL-Interview. Die Schwangerschaft war dann nicht immer leicht: "Ich lag nur im Bett und konnte vor Übelkeit nichts mehr machen", klagte die Influencerin auf Instagram, aber es sei ja für einen guten Zweck, tröstete sie sich. Und in den letzten Schwangerschaftswochen lagen ihre Nerven spürbar blank: "Es ist ja schon allgemein so, dass ich mich ziemlich überfordert fühle. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich sehr unvorbereitet. Ich hab Panik und Angst, dass irgendetwas fehlt. Ich verliere langsam die Nerven", klagte sie ihren Followern ihr Leid. Da ist Jenny Frankhauser vermutlich nicht die erste werdende Mutter der es so geht, aber mit Damian in ihren Armen sind diese Sorgen hoffentlich wie weggeblasen.

