Jenny Frankhauser: Die stolze Mama zeigt ihren süßen Sohn

DE Deutsche Promis - Jenny Frankhauser (30) und ihr Partner Steffen König sind überglücklich über die Geburt ihres ersten Kindes. Dieses Glück will das Paar nun teilen, nicht nur mit ein paar Bildern auf Instagram, sondern gleich mit einer ganzen Fernsehserie.

Jenny Frankhauser ist überglücklich

"Liebe Grüße aus dem Wochenbett von der glücklichsten Familie des ganzen Universums!", schrieb Jenny am Dienstag (4. Oktober) zum allerersten Bild, das sie und Söhnchen Damian im Krankenhaus nach der Geburt zeigt, und richtet sich an ihre Instagram-Follower: "Vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Glückwünsche zur Geburt unseres Sohnes. Uns geht es sehr gut, wir melden uns in ein paar Tagen und genießen unsere Kennenlernzeit mit unserem zuckersüßen Engelchen Damian in vollen Zügen." Von Damian sehen wir erst einmal nur seinen haarigen Hinterkopf, aber auf weitere Einblicke ins Familienglück des Paares müssen die Fans nicht lange warten, denn die Reality-TV-erprobte Jenny, die bereits von RTL zur Dschungelkönigin gekürt wurde, geht mit Steffen und Baby Damian in Serie.

Reality-Serie über Jennys Schwangerschaft

Alle Höhen und Tiefen der Schwangerschaft gibt es nun auch bald im Fernsehen zu bestaunen. Auf TLC im Free-TV wird die Serie 'Jenny & Steffen im Babyglück' zeigen, wie es die werdende Mutter mit ihren Schwangerschaftsbeschwerden fertig wurde und wie sich die werdenden Eltern auf ihren Familienzuwachs vorbereiteten – stressiger Umzug in ein neues Heim und Gender Reveal Party inklusive. Und während Damian diese Welt kennenlernt, rollt die Kamera ebenfalls mit. Ab 9. November um 20.15 Uhr soll es losgehen, und jeweils kurz vor der TV-Ausstrahlung werden die aktuellen Folgen auch bei Disney+ gestreamt. Geteiltes Glück ist vielfaches Glück, so lautet wohl das Motto von Jenny Frankhauser.

