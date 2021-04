Allgemein | STAR NEWS

Jenny Frankhauser: Die erste OP war ein Erfolg

DE Deutsche Promis - Jenny Frankhauser (28) leidet unter einem Lipödem. Das Model ist immer offen mit seinen gesundheitlichen Probleme umgegangen, hat seinen Fans mitgeteilt, wie sehr es unter der Erkrankung leidet, die fast ausschließlich Frauen betrifft. Oft hatte Jenny das Gefühl, dass ihre Beine platzen, die Schmerzen waren unerträglich.

Jenny Frankenhauser kann wieder strahlen

Bei einem Lipödem handelt es sich um eine Fetteinlagerung an den Beinen. Die Behandlung ist aufwändig, nicht immer von Erfolg gekrönt. Doch Jenny hatte sich zu dem Schritt entschieden, sich unters Messer zu legen, um nicht länger leiden zu müssen. Nun hat sie die erste Operation von insgesamt drei gut überstanden, zeigt sich freudestrahlend auf Instagram. Auf einem Bild, das sie veröffentlichte, steht sie neben ihrem Krankenhausbett, trägt einen Patientenkittel und lächelt. Es geht ihr gut. Das macht sie auch am humorvollen Eröffnungssatz deutlich: "Ich weiß schon ganz genau, was ihr jetzt denkt. 'Wo hat sie nur dieses fabelhafte Kleid her, in dem sie so unglaublich grandios aussieht …'"

Ein Drittel ist geschafft

Innerhalb von nur wenigen Stunden konnte Jenny Frankhauser über 20.000 Likes für ihren Beitrag sammeln. Das lag aber nicht nur am Humor, sondern an Jennys Ehrlichkeit. Denn im folgenden ging sie auch auf den Schmerz ein, der sie seit vielen Jahren begleitet. Die Hoffnung, ihren Optimismus, habe sie dabei fast verloren – aber eben nur fast: "Alleine bei dem Gedanken, offene, schöne Schuhe tragen zu können. Im Sommer nicht das Gefühl zu haben, dass mir jeden Moment die Beine platzen, sondern einfach die Sonne zu genießen. Leute! Alleine bei dem Gedanken kommen mir die Tränen. Ich freue mich schon so sehr."

Die Halbschwester von Daniela Katzenberger hat noch zwei Operationen vor sich. Ihre Fans drücken ihr natürlich die Daumen.

Bild: picture alliance / Eventpress | Eventpress Golejewski