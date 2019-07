Allgemein | STAR NEWS

Jenny Frankhauser: Daniela Katzenberger ist für sie da

DE German Stars - Jenny Frankhauser (26) hat ein paar schwierige Wochen hinter sich. Erst kürzlich hatte sie verkündet, in Hakan (28) einen neuen Partner gefunden zu haben. Die Beziehung hielt allerdings nur zwei Monate. Darüber hinaus wurde bei der Dschungelkönigin ein Lipödem diagnostiziert, das ihr zu schaffen macht. Wie hält sie das durch?

Zu viel Showbusiness?

Mit der Hilfe ihrer Schwester, Daniela Katzenberger (32). Doch was war mit Hakan passiert? Eigentlich wollte sich Jenny dazu gar nicht äußern, hatte lediglich in einer Instagram-Story geschrieben: "Jedes Wort ist zu viel, und ich wünschte, ich müsste euch das jetzt nicht sagen, aber Hakan und ich gehen ab sofort getrennte Wege." Über die Gründe schwieg sie zunächst. Nun wird vermutet, Hakan habe die Fassung verloren, als er erfahren habe, dass Jenny vor der Beziehung für die Sendung 'Promis privat' vor der Kamera stand, in der ihre Mutter Iris Klein einen Partner für sie finden wollte.

Auf Dani ist Verlass

Jenny nimmt die Trennung sehr schwer, erklärt in einer Instagram-Story unter Tränen: "Ich wollte diesen öffentlichen Krieg nicht, um mich zu schützen – sondern um ihn zu schützen. Das, was er gemacht hat, ist nicht schön. Ich schäme mich für das, was passiert ist." Ihre Schwester Daniela Katzenberger sagt ihr nun ihre Unterstützung zu – auf Instagram, natürlich. Dort postete Dani die Botschaft: "Aufstehen, Krone richten, weitermachen." Jenny Frankhauser dürfte das besonders berührt haben, schließlich ist ihr Verhältnis zur großen Schwester angespannt. In schwierigen Zeiten merkt man aber, auf wen man sich wirklich verlassen kann.

© Cover Media