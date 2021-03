Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lopez und Alex Rodriguez: Verwirrung um Trennungsgerüchte

DE Showbiz - Am Samstag (13. März) kannten die Klatschspalten US-Promi-Magazine nur ein Thema: Jennifer Lopez (51) und Alex Rodriguez (45) haben sich getrennt, meldeten 'People', 'TMZ' und 'Page Six' übereinstimmend und unter Berufung auf Insider-Informationen.

Ist es wirklich aus?

Das Traumpaar ist seit 2019 verlobt: Der einstige Baseball-Profi fiel an einem Strand in der Karibik vor seiner Liebsten auf die Knie, die Sängerin und Schauspielerin ("Hustlers') sagte Ja. Bis zum Standesamt haben es beide aber bis heute nicht geschafft. Am Wochenende wurde ein Insider zitiert, der behauptete, die beiden seien nicht länger ein Paar. "Er ist jetzt in Miami und bereitet sich auf die Baseball-Saison vor, sie dreht einen Film in der Dominikanischen Republik", hieß es. Erst im Februar hatte J.Lo verraten, dass sie und ihr Verlobter eine Paartherapie begonnen hatten, um ihre Beziehung zu stärken.

Jennifer Lopez dementiert

Angesichts der nicht verstummen wollenden Gerüchte sahen sich Jennifer Lopez und Alex Rodriguez noch am gleichen Tag gezwungen, ein gemeinsames Statement über Reuters zu veröffentlichen und die Trennung zu dementieren. Darin heißt es: "All die Berichte sind falsch. Wir arbeiten an einigen Dingen." Doch die Zweifler dürfte diese knappe Meldung nicht überzeugt haben. Schon länger wundern sich Fans, warum die beiden noch immer nicht geheiratet haben.

So schien Jennifer nach dem romantischen Heiratsantrag zunächst keinerlei Eile zu haben, ein Datum festzulegen. Zwei Mal haben die Stars ihre Hochzeit seitdem bereits verschoben - offiziell wegen der Pandemie. Doch auch andere haben es geschafft, einander inmitten von Corona das Eheversprechen zu geben. Die Gerüchte um Alex Rodriguez und Jennifer Lopez dürften also noch eine Weile anhalten.