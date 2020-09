Allgemein | STAR NEWS

Eigenes Baseball-Team: Jennifer Lopez will die New York Mets kaufen

DE Showbiz - Jennifer Lopez (51) und ihr Lebensgefährte, der ehemalige Baseball-Profi Alex Rodriguez (45), wollen ihren gemeinsamen Traum vom eigenen Baseball-Team noch nicht aufgeben. Doch sie sind nicht die einzigen Interessenten und müssen sich mächtig ins Zeug legen, um den Zuschlag für die New York Mets zu bekommen.

Jennifer Lopez macht Milliardenangebot

Um die Eigentümer des traditionsreichen Vereins zu überzeugen, hat J.Lo mithilfe einer Gruppe von Investoren ein beeindruckendes Angebot auf den Tisch gelegt: Sie muss ihren stärksten Kontrahenten Steve Cohen überbieten und deshalb wohl mindestens 2,35 Millarden Dollar (knapp 2 Milliarden Euro) offeriert haben. Jennifer Lopez und Alex Rodriguez sowie ein gaben außerdem das Versprechen ab, innerhalb der nächsten zehn Jahre mindestens einen World-Series-Sieg abzuliefern – sollte das nicht klappen, würden sie 100 Millionen Dollar (84,5 Millionen Euro) an wohltätige Vereine in New York spenden. Für die Entlohnung der Spieler sollen 225 Millionen Dollar (190 Millionen Euro) bereitgestellt werden.

Die leidenschaftliche New Yorkerin gibt nicht auf

Die New York Mets sollen jedes Jahr in der World Series antreten, verspricht das Paar: "Das haben die New Yorker verdient", erklärte Alex Rodriguez der 'New York Post'. Jennifer Lopez möchte Vereinspräsidentin werden und wäre damit die erste Latina, die einem der großen Baseballvereine vorsteht. Für ihren Traum vom eigenen Verein will sie kämpfen: "Wir sind New Yorker und wir werden nicht aufgeben. Wir glauben, dass wir das beste Angebot für den Sport, für das Team und für die Stadt haben", sagte J.Lo. "Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist."