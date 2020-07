Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lopez und Alex Rodriguez: Neues Gebot für die New York Mets

DE Showbiz - Popstar Jennifer Lopez (50) und ihr Verlobter Alex Rodriguez (44) haben fast alles, was man sich erträumen kann - nur ein eigenes Baseball-Team fehlt der Sängerin und dem früheren Profi-Baseballer noch zu ihrem Glück. Und daran arbeiten die beiden auch schon seit geraumer Zeit: Das Paar würde gern die New York Mets erwerben und war dafür bereits zu Beginn des Jahres eine Partnerschaft em Managing Director von JPMorgan Chase, Eric Menell, eingegangen, um der Wilpon-Familie ein Angebot zu machen. Das Team befindet sich derzeit in ihrem Besitz.

Jennifer Lopez und Alex Rodriguez hat ein neues Investorenteam

Doch die Verhandlungen sind Berichten zufolge gescheitert und so hatte das Power Couple seine Pläne erst einmal auf Eis gelegt - aber nicht für lange, wie sich nun herausstellt: JLo und A-Rod starten zurzeit einen zweiten Versuch und haben sich diesmal eine Gruppe Spitzensportler ins Boot geholt. Laut 'TMZ' umfasst das neue Team von Investoren ehemalige und aktive Stars der National Football League wie Travis Kelce, Joe Thomas, Brian Urlacher und DeMarco Murray. 'ESPN' berichtet, dass die Gruppe bereits ein Angebot unterbreitet hat. Während sie auf eine Rückmeldung wartet, suchen sie noch nach neuen Investoren.

Die Konkurrenz schläft nicht

Zu der Gruppe zählen weiterhin die Basketballspieler Bradley Beal von den Washington Wizards sowie Mason Plumlee von den Denver Nuggets. Die Promis haben Berichten zufolge ein Angebot über 1,7 Milliarden Dollar für die New York Mets abgegeben (rund 1,5 Milliarden Euro). Jennifer Lopez und ihr Liebster sind aber nicht die einzigen, die sich für das Baseball-Team interessieren. Konkurrenz bekommen die beiden von dem Hedge-Fonds-Milliardär Steve Cohen, der der Wilpon-Familie bereits 2 Milliarden Dollar für das Team geboten haben soll.