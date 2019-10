Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lopez und Alex Rodriguez spenden Essen an Schulkantine

DE Showbiz - Jennifer Lopez (50, 'On the Floor') und ihr Verlobter Alex Rodriguez (44) waren berührt von einem Facebook-Post, der viral ging. Die Lehrerin der Jacksboro Grundschule, Brooke Goins, schilderte darin die Geschichte eines Schülers, der aufgrund der finanziellen Lage seiner Familie immer wieder hungrig zur Schule kam. J.Lo und ihr Verlobter spendeten daraufhin gefrorene Fertiggerichte ihrer Firma Tiller & Hatch für ein Jahr.

Video-Anruf mit Jennifer Lopez

Außerdem meldete sich die Sängerin und Schauspielerin mit einen Video-Anruf bei Goins und ihrer Klasse. Den Mitschnitt dieses Video-Anrufes teilte sie am Mittwoch (23. Oktober) auf Instagram gemeinsam mit einer ausführlichen Nachricht. Darin schildert der Star die Hintergründe der Aktion und schreibt: "Als wir von den wundervollen Schülern und Lehrern an der Jacksboro Grundschule in Tennesee hörten, wussten wir, dass wir helfen mussten.“ Die Latina fügt hinzu: "Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Alex und ich sind Teilhaber der Firma Tiller & Hatch und wir haben uns entschlossen, einen Ein-Jahres-Vorrat ihrer leckeren, gesunden Mahlzeiten für die Schüler und Kantine zu spenden."

Gutes tun mit Publicity

Auch ihre Motivation für die Mitwirkung in der Firma schildert Jennifer Lopez: "Deshalb ist Geschäftsinhaber sein so wichtig für mich und Alex, besonders als Latinos. Es geht darum, unserer Gemeinde zu zeigen, wie das Leben sein kann. Du kannst aktiv werden und Verantwortung annehmen. Es gibt uns die Möglichkeit, Einfluss auf die Entstehung von Dingen zu haben, die das Leben von Menschen verbessern […]. Denn Zurückgeben und für andere da sein, ist, was wirklich zählt." Und ein bisschen Publicity schadet Jennifer Lopez' Fertiggerichten schließlich auch nicht.

© Cover Media