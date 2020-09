Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Aniston: Hollywood beinahe den Rücken gekehrt

DE Showbiz - Vor nicht allzu langer Zeit hat ein chaotisches, schlecht vorbereitetes Projekt Jennifer Aniston (51) jeglichen Spaß an der Schauspielerei genommen. Fast hätte sie deswegen ihre Karriere an den Nagel gehängt und der Traumfabrik den Rücken zugekehrt. Doch dann kam das Angebot für die Apple+-Serie 'The Morning Show' und Jen änderte ihre Meinung - zum großen Glück für ihre Fans.

"Der Job hat das Leben aus mir gesaugt"

Mit der Fernsehserie feierte sie nicht nur ihr TV-Comeback, sondern wurde für die Rolle als Nachrichtensprecherin auch für einen Emmy nominiert. In einem Gespräch für den Podcast 'Smartless' mit ihren Schauspielfreunden Jason Bateman, Will Arnett und Sean Hayes verriet die berühmte Darstellerin nun erstmals, dass sie ihre Karriere fast beendet hätte. "In den letzten beiden Jahren habe ich öfter über das Aufhören nachgedacht, was früher nie der Fall war. "Ich hatte gerade diesen Job gemacht und der hatte echt das Leben aus mir gesaugt. Ich wusste nicht, ob mich das noch immer interessiert und ich stellte mir vor, einfach aufzuhören…"

Aniston verriet in dem Podcast nicht, um welches Projekt es sich dabei gehandelt hat. Das Drehbuch sei aber noch nicht fertig für die Dreharbeiten gewesen: "Es war ein völlig unvorbereitetes Projekt… Wir haben alle schon einmal an solchen Projekten mitgewirkt und sagen hinterher 'Nie wieder!'"

Zukunftspläne in und abseits von Hollywood

Anistons Äußerungen veranlassten ihren Kollegen Bateman dazu, ihr ans Herz zu legen, sich öfter hinter die Kamera zu stellen. Seiner Meinung nach würde sie eine großartige Regisseurin abgeben. "Ich bin einfach ein großer Fan deiner Fähigkeiten. Ich hoffe, dass du öfter auf dem Regiestuhl Platz nimmst." Die Schauspielerin war nicht abgeneigt und erwiderte: "Ich würde gern mehr auf diesem Stuhl sitzen, das macht mir wirklich viel Spaß."

Dennoch hat Jennifer Aniston bereits einen Alternativ-Plan für den Fall, dass sie Hollywood tatsächlich eines Tages den Rücken zukehren wird: Eine zweite Karriere als Innenarchitektin schwebt ihr vor.