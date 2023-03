Allgemein | STAR NEWS

Heidi Klums Oscar-Kleid: Tom Kaulitz und Bibo?

DE Deutsche Promis - Heidi Klum (49) ist eine Mode-Ikone, gehört seit Jahrzehnten zu den Top-Models der Welt. Wenn es um aufsehenerregende Outfits geht, macht dem deutschen Fashion-Dauerbrenner so schnell niemand etwas vor. Doch mit ihrer neuesten Kleiderwahl hat die Laufstegschönheit zumindest für heftige Diskussionen gesorgt.

Tom Kaulitz und die 'Sesamstraße'

Heidi war gemeinsam mit ihrem Mann Tom Kaulitz (33) auf der Oscar-Party von Elton John (75) erschienen. Die hat Tradition, denn hier sammelt der Sänger ('Candle In The Wind') jedes Jahr Geld für die von ihm gegründete AIDS-Foundation und kann stets mit einer illustren Gästeschar aufwarten. Doch an der sonst so stilsicheren Heidi Klum schieden sich dieses Mal die Geister, zumindest in den sozialen Medien. Viele fragten sich: War Tom Kaulitz etwa mit Bibo erschienen? Denn das knallgelbe Outfit, entworfen von Designer Georges Hobeika, erinnerte stark an den Riesenvogel aus der 'Sesamstraße'.

Heidi Klum wird gesehen

Kein Wunder, dass sich an Heidi Klum schon am Abend zumindest die modischen Geister schieden. Gleich mehrere Magazine griffen den 'Sesamstraßen'-Vergleich auf, auf Social Media war von einer "gruseligen tropischen Frucht" die Rede, andere sahen einen Riesenhaufen Pommes oder fühlten sich an Käsebällchen erinnert. 'Bild' fragte spöttisch "Hat Heidi Hollywoods wichtigste Preisverleihung mit Halloween verwechselt?" in Anspielung auf ihre spektakulären Partys samt Grusel-Outfits, für die sich das Model jedes Jahr etwas Neues einfallen lässt. Doch es gab auch Anerkennung, so das Blatt. Viele hätten das Puschelkleid mit transparenter Schleppe bewundert. Letztlich geht es ja darum gesehen zu werden — und das ist Heidi Klum wieder einmal gelungen.

Bild: Faye's Vision/Cover Images