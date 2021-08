Allgemein | STAR NEWS

Heidi Klum: Unglaublich stolz auf ihre Tochter Leni

DE Deutsche Promis - Supermodel Heidi Klum (48) flippte aus, als sie ihre Tochter Leni (17) in Venedig für Dolce & Gabbana über den Laufsteg schreiten sieht, aber ihr Nachwuchs bleibt cool - fast.

Ein Lächeln für die Mama

Die Wahl-Kalifornierin unterstützt das Nachwuchsmodel, wo sie nur kann. Ohne ihre Mutter darf Leni auch keine Jobs machen. Natürlich war die vierfache Mutter zugegen, als ihre Kleine in Venedig für keine Geringeren als Dolce & Gabbana über den Laufsteg schritt. Alles wurde von Heidi in Videos und Fotos festgehalten und stolz auf Instagram präsentiert. Leni schritt auch cool über den Laufsteg, aber als sie an ihrer Mama vorbeikam, fiel die Fassade dann doch: "Das Lächeln, wenn sie Mama sieht", postete das Supermodel stolz das Foto, das ihre Tochter grinsend zeigte.

Heid Klum ist die perfekte Mutter

Für Leni ist Heidi Klum sowieso die Beste, wie sie im vergangenen Jahr im gemeinsamen Interview mit der deutschen 'Vogue' verriet, als die Mode-Expertin sie fragte, ob ihre Tochter ihrem jüngeren Ich etwas ausrichten würde: "Ich glaube, du hast das perfekt gemacht, weil du eine perfekte Mutter bist, Mama." Ein größeres Lob kann sich Heidi Klum wohl nicht wünschen.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages/Cover Images