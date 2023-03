Allgemein | STAR NEWS

Heidi Klum und Tom und Bill Kaulitz fassungslos: Dritter und letzter Hund der Großfamilie gestorben

DE Deutsche Promis - Heidi Klum (49) und Ehemann Tom Kaulitz (33) sowie dessen Zwillingsbruder Bill Kaulitz (33) liebten das Hunderudel, das sich mit ihnen in ihrer Villa in L.A. tummelte, über alles. Doch innerhalb von zwei Wochen sind nun alle drei Hunde verstorben. Nachdem Capper und Stitch bereits das Zeitliche gesegnet hatten, wurde nun auch noch der Tod von Anton, dem vier Jahre alten irischen Wolfshund, bekannt. Über die Ursachen wird noch gerätselt.

Tom und Bill Kaulitz trauern im Podcast

“Ich habe keine Tränen mehr über. Ich kann es nicht begreifen!“ klagte Tom Kaulitz im Podcast ‘Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood’, und sein Bruder Bill fügte hinzu: “Ich habe noch nie so viel geweint. Mein Gesicht ist aufgeschwollen. Ich sehe gar nicht mehr aus wie ich selbst.“ Tatsächlich lagen der Tod von Anton und Stitch wohl unmittelbar beieinander, aber Bill erklärte: “Das mit Anton haben wir noch keinem erzählt, weil wir es gar nicht begreifen konnten. Wir haben unser ganzes Rudel, unsere allerliebsten, süßen, kleinen Babys, innerhalb von zwei Wochen alle verloren.“ Familienhund Capper, der Bill, seinem Zwillingsbruder Tom und dessen Frau Heidi Klum gemeinsam gehörte, war im stolzen Alter von 15 Jahren als Erster gestorben. Zum Tod des Deutsch-Kurzhaar-Rüden postete Heidi die Worte: “Für immer geliebt. Für immer in unseren Herzen.” Die Bulldogge Stitch und der irische Wolfshund Anton wurden jedoch beide nur vier Jahre alt und starben kurz nach Capper am selben Tag.

Heidi Klum verlor schon einmal zwei Hunde

Die Brüder können sich noch nicht erklären, wie es zum plötzlichen Tod ihrer Vierbeiner kommen konnte: “Ein Freund von mir hat gesagt, dass es so traurig ist, dass ihr darüber nachdenken müsst, dass es jemanden gibt, der euch so schaden will, dass er eure Tiere umbringt. Ist da vielleicht ein Irrer draußen? Diesen Sachen gehen wir auf den Grund.“ Es ist nicht das erste Mal, dass die Familie mit solch einem Trauma fertigwerden muss, denn 2019 starben ihre deutschen Schäferhunde Max und Freddy kurz nacheinander. Einige Monate später postete Heidi Klum damals auf Instagram: "So viele von euch haben sich nach unseren Schäferhunden Max und Freddy erkundigt. Doch leider haben wir sie vergangenes Jahr im Sommer innerhalb von zehn Tagen beide verloren, sie hatten Krebs. Es war für so traurig für unsere Familie, da wir sie so sehr liebten", verriet das Model 2020. Während Heidi sich jedoch jetzt erst einmal auf die laufende ‘GNTM’-Staffel konzentrieren muss, die derzeit in Kalifornien gedreht wird, und noch keinen öffentlichen Kommentar abgegeben hat, lassen Tom und Bill Kaulitz der Trauer um ihre Fellnasen freien Lauf.

Bild: Matthias Balk/picture-alliance/Cover Images