Heidi Klum: Tochter Leni fühlt sich wie zuhause in Mamas Heimat

DE German Stars - Modelmama Heidi Klum (47) hat ihre Kinder und Ehemann Tom (31) aus dem sonnigen Kalifornien ins nasskalte Deutschland entführt. Ihre Tochter Leni (16), die auf ihrem eigenen Instagram-Account neuerdings auch kleine Einblicke in ihr Leben zeigt, scheint sich in der Heimat ihrer Mutter schon recht wohl zu fühlen, wie ihre aktuellen Posts belegen.

Heidi Klum dreht in Berlin für 'Germany's Next Top Model'

Damit 'GNTM'-Fans auch 2021 nicht auf ihre geliebte Modelsuchshow verzichten müssen, soll in der neuen Staffel pandemiebedingt weniger gereist werden – statt exotischer Schauplätze gibt‘s dieses Mal vor allem Challenges in und um Berlin. Nachdem sich Heidi mit Ex-Mann Seal wegen der mehrmonatigen Abwesenheit der gemeinsamen Kinder einig wurde, ist der Klum-Clan jetzt an der Spree angekommen. Und wie man bei Leni sehen kann, klappte es gut mit dem Ortswechsel.

Leni Klum macht es sich um Tipi gemütlich

In ihrer Story zeigt Leni einen süßen Willkommensgruß: Mit buntem Zuckerguss verzierte Buchstaben-Donuts formten die Worte 'Herzlich willkommen' und das kam bei Leni offenbar gut an! Außerdem postete sie ein Foto, das eine gemütliche Zimmerecke zeigt, in dem ein kleines Tipi-Zelt steht, das mit Lichterkette und Kuscheldecke richtig gemütlich aussieht. An kalten Herbsttagen sicher ein Trost, wenn man nicht wie sonst an den Strand gehen kann! Am Zelt lehnt auch eine Gitarre – vielleicht greift Stiefpapa Tom zur Klampfe, damit es die glückliche Familie so richtig schön heimelig hat. Heidis deutsche Fans freuen sich sicher schon darauf, noch mehr Einblicke in den Familienalltag zu erhaschen.