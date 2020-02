Allgemein | STAR NEWS

Heidi Klum: Jetzt postet auch Tochter Leni auf Instagram

DE German Stars - Mama ist Vollprofi: Heidi Klum (46) gehört zu denjenigen, die Instagram überhaupt erst zu der Plattform machten, die sie heute ist. Das Model lässt seine sieben Millionen Follower an seinem Glamour-Leben teilhaben, verwöhnt uns stets auf Neue mit neuen Fotos aus aller Welt.

Wird Leni Heidi Klum nacheifern?

Wie so viele verantwortungsvolle Influencer kennt jedoch auch Heidi Klum ihre Grenzen — die sind zum Beispiel beim Posten von Kinderbildern zu finden. Sie hält ihren Nachwuchs daher aus ihrer Social-Media-Präsenz heraus. Doch jetzt hat ihre Töchter Leni losgelegt. Die 15-Jährige postete zwar schon länger auf einem privaten Account, doch öffentlich war bislang noch nichts von Heidis Youngster zu sehen. Unter 'leniklum' wird die Tochter des Models künftig ihrer Mutter nacheifern… oder auch eigene Wege gehen. Viel ist bislang noch nicht zu sehen — unter anderem gibt es ein Foto, in dem sie im Pool planscht, ein Gesicht ist dabei aber nicht zu erkennen.

Jeder fängt mal klein an

Bis zu Mamas 7 Millionen Followern ist es natürlich noch ein langer Weg, gerade mal einige Hundert haben Lenis Kanal bislang abonniert. Aber alle fangen mal klein an, wie sich am Beispiel Sarah Connor zeigte. Die Sängerin hatte erst vor wenigen Tagen ihrem Sohn Tyler anlässlich seines 16. Geburtstag einen öffentlichen Instagram-Account erlaubt. Jetzt folgen dem Youngster bereits fast 30.000 Follower. Wer weiß also, wie weit Leni ihrer berühmten Mama Heidi Klum noch nacheifern wird.