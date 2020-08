Allgemein | STAR NEWS

Heidi Klum feiert ihren ersten Hochzeitstag mit Tom

DE German Stars - Vor genau einem Jahr haben sich Heidi Klum (47) und Tom Kaulitz (30) in einer romantischen Zeremonie auf Capri das Ja-Wort gegeben. Kaum eine Promi-Hochzeit sorgte für so viel Furore. Drei Tage lang feierten der 'GNTM'-Star und der Musiker ihre Liebe.

Heidi richtet romantische Worte an Bill

Ihren ersten Hochzeitstag hat das Top-Model nun genutzt, um mit einem Hochzeitsfoto ihrem Liebsten eine Liebeserklärung zu machen. "Tom, ich verliebe mich jeden Tag neu in Dich“, kommentiert Heidi das Foto, das sie in ihrem weißen Brautkleid und Tom in weißem Hochzeitsanzug zeigt. "Heute zelebriere ich mit Dir unsere LIEBE." Das erste Jubiläum feierten die beiden mit einer Torte in Form der Luxusjacht, auf der sie die Hochzeit gefeiert hatten. "Der Hochzeitstag ist ohne Frage einer der wunderschönsten Tage. In der Liebe versinken und verlieren sich alle Widersprüche des Lebens. I love you", schreibt Heidi weiter.

Bill Kaulitz gratuliert

Zu den zahlreichen Gratulanten zählte natürlich auch Toms Zwillingsbruder Bill. "Frohen Jahrestag Herr & Frau Kaulitz! Ich liebe euch beide mehr als Worte es jemals ausdrücken könnten! Das glücklichste erste Jahr", kommentiert Heidi Klums Schwanger das Foto.