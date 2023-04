Allgemein | STAR NEWS

Harry Styles würde „nie nein zu One Direction sagen“ — doch es ist kompliziert

DE Showbiz - Findet sich One Direction noch einmal zusammen? Seit 2016 befindet sich die Band ('What Makes You Beautiful') im Dornröschenschlaf, und die einzelnen Mitglieder haben mehr oder minder erfolgreiche Solo-Karrieren gestartet, allen voran Harry Styles (29). Der wurde jetzt in einer TV-Show zur Zukunft der Boyband befragt, die sich nie offiziell auflöste.

"Das ist keine Frage von ja oder nein"

Harry war zu Gast bei der letzten 'Late Late Show' von Moderator James Corden (44), und im Vorfeld hatte die Gerüchteküche gebrodelt, dass sich auch Liam Payne (29), Niall Horan (29) und Louis Tomlinson (31) für eine Reunion einfinden würden. Die fand natürlich nicht statt, doch Harry mag nicht generell ausschließen, dass man sich eines Tages wieder zusammentut. Diplomatisch erklärte er: "Ich glaube, das ist keine Frage von ja oder nein. Ich glaube, ich würde nie Nein dazu sagen. Wenn es einen Zeitpunkt dafür gibt, wann wir es machen möchten, kann ich nicht sehen, warum wir es nicht tun würden."

Harry Styles und die Grammy-Panne

In der Zwischenzeit genießt Harry Styles allerdings seinen Erfolg als Solo-Künstler, denn davon hat er schließlich eine ganze Menge. Der Sänger spielt vor ausverkauften Arenen und hat sich vom manchmal belächelten Boyband-Frontmann zur echten Ikone entwickelt. In der Sendung sprach er mit James Corden auch über seinen etwas missglückten Auftritt bei der Grammy-Verleihung im Februar, bei dem sich eine Bühne nicht so drehte wie vereinbart, woraufhin seine Choreographie aus dem Tritt geriet. Er sei zunächst so wütend gewesen, gestand der Mädchenschwarm. "Und dann dachte ich, das Einzige, was jetzt passieren wird, ist, dass ich jemanden anschreie und es ändert sich ja doch nichts. Und sie denken, dass ich ein Ar***loch bin." Also nahm Harry Styles den Zwischenfall mit Gleichmut — vorbildlich.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages